Первый в России полигон для дронов начнет работу в 2022 году

В НТИ рассказали когда в России начнет работу первый полигон для дронов

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Первый в России полигон для беспилотных авиационных систем (БАС), где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные полеты, успешно прошел приемочные испытания, начнет полноценно функционировать в 2022 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Приемочные, финальные, испытания проходили с 11 по 31 июля. В ходе испытаний была проверена работа программно-аппаратного комплекса и выработан единый подход к дальнейшей эксплуатации полигона. Мы приглашали на полигон разработчиков БАС для проведения испытаний и сертификации, а также стартапы, которые разрабатывают решения в области беспилотных авиационных систем. В ближайшее время пройдут приемочные комиссии контрольных точек", - рассказала исполняющий обязанности руководителя проекта "Полигон БАС" Елена Чернявская.

"Кроме этого, мы введем в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс и решим вопросы, связанные с методологией его применения. Полноценно функционировать полигон начнет уже в этом году", - отметила она.

Проект "Полигон БАС", отметили в пресс-службе, состоит из цифровой платформы и летного полигона для испытаний дронов. На экспериментальной площадке разработчики смогут проводить все виды летных испытаний — от демонстрации технологий до сертификационных полетов. Платформа, а также летно-испытательный центр размещены в районе аэродрома "Орловка", в 160 километрах от Москвы.

Цифровая платформа позволит в ускоренном режиме оценить соответствие дронов нормам летной годности, а также испытать еще разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. Для этого полигон оснащен средствами траекторных измерений, комплексом планирования и управления летным экспериментом, системой наблюдения управления и контроля, а также метеооборудованием.

Для удобства разработчиков на полигоне будет функционировать "летающая лаборатория". Она будет сопровождать испытуемый аппарат в ходе полета, фиксировать визуально его состояние, а также текущие метеоусловия в точке его нахождения. Сами разработчики смогут трудиться в специальных зонах, оборудованных рабочими местами и помещениями для проведения совещаний и анализа результатов. Для групп руководства полетами и проведения испытаний спроектирован зал, оснащенный рабочими местами и оборудованием для контроля и управления.