Запад больше не нужен. Россия повернулась на Восток

Сюй Полин: Россия — от "взгляда на Восток" к "стратегическому повороту на Восток"

Россия повернулась на Восток, пишет "Хуаньцю шибао". Москва рассматривает восточные страны по отношению к западному лагерю и южные страны по отношению к северным как объекты сотрудничества и способ прорыва блокады в борьбе с санкциями. "Стратегический поворот на Восток" также отражает стремление Москвы свергнуть гегемонию США и построить многополярный мир.

Сюй Полин

От крымского кризиса 2014 года до российско-украинского конфликта в 2022 году отношения между Россией, США и Европой постепенно эволюционировали от углубляющегося раскола к открытой конфронтации и противостоянию, и международная стратегия России также претерпела фундаментальные изменения. После крымского кризиса 2014 года "перезагрузка" российско-американских отношений, на которую Москва возлагала большие надежды, полностью ушла в прошлое. На фоне ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, санкций против Кремля, инициированных США и Европой, и внутренних экономических трудностей, Россия активно "обратила взгляд на Восток" в вопросах национальной безопасности и стратегии развития. С одной стороны, она усиливает развитие своего Дальнего Востока, а с другой стороны, активно расширяет экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Китаем. Однако в настоящее время все еще существует разница между отношениями Россия-США и Россия-ЕС. В то время как российско-американские связи развиваются в направлении конкурентной конфронтации, отношения Россия-ЕС также имеют характеристики конкурентного сотрудничества, и Москва сохраняет надежду и рассматривает вариант восстановления и развития современного партнерства с Европой.

После начала российско-украинского конфликта в 2022 году США и Европа совместно ввели всеобъемлющие санкции против России. В новых исторических реалиях Москва стала уходить от стратегии "взгляда на Восток" к "стратегическому повороту на Восток". Если прежний "взгляд на Восток" был стратегическим планом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призванным противостоять давлению Запада, то "стратегический поворот на Восток" больше не ограничивается этим регионом и является корректировкой на уровне глобальной стратегии России.

Нынешний стратегический поворот России на Восток включает в себя концепцию поиска партнеров на Востоке и Юге и содействия трансформации международного порядка и модели мира в глобальных интересах Москвы. Восток и Юг здесь — это направление развития в трех измерениях: география, геополитика и глобальная стратегическая модель.

С географической точки зрения предлагаемая Россией концепция "стратегического поворота на Восток" охватывает все направления на Евразийском континенте, кроме Западной Европы, включая не только традиционный Восток (Восточную и Юго-Восточную Азию), но и Юг (Индию, Турцию и страны Центральной Азии и Ближнего Востока, такие как Содружество Независимых Государств). С геополитической точки зрения эта концепция изменила предыдущее предположение о том, что Европа является основным направлением стратегического сотрудничества, и вместо этого сосредоточила внимание страны на Восточной, Юго-Восточной Азии, Южной, Центральной и Западной Азии, а также на более отдаленных странах Африки и Латинской Америки. С глобальной точки зрения, "стратегический поворот" России на Восток состоит в том, чтобы рассматривать традиционно восточные страны по отношению к западному лагерю и южные страны по отношению к северным как объекты сотрудничества и способ прорыва блокады в борьбе с санкциями.

Российские политики и стратегические элиты считают свою страну великой державой с глобальными интересами и влиянием. С российской точки зрения, при смещении глобального центра силы и обострении геополитического противостояния между крупными державами Россия должна активно стремиться к наиболее благоприятной для себя ситуации. Судя по российским внешнеполитическим документам и дипломатической практике, Москва настаивает на том, что крупные державы являются лидерами мирового порядка и стратегического баланса. Основываясь на этом восприятии, "взгляд России на Восток" после 2014 года фактически определяется конкурентно-конфронтационными отношениями с Соединенными Штатами, конкурентными отношениями сотрудничества с Европой и всеобъемлющим стратегическим партнерством и взаимодействием с Китаем. Стратегический поворот на Восток после февраля 2022 года определяет новую глобальную стратегию, направленную против гегемонии Запада. Это связано с тем, что в условиях российско-украинского конфликта и множественных санкций Соединенных Штатов и Евросоюза против Москвы отношения между Россией, Европой и США претерпели коренные изменения, и единственным атрибутом этих отношений стала конфронтация.

В условиях всеобъемлющих санкций и конфронтации со стороны США и Европы обстановка безопасности России, условия развития и международного сотрудничества также претерпели фундаментальные изменения. "Взгляд на Восток", являющийся простой поправкой на стратегическое расположение Азиатско-Тихоокеанского региона, уже не отвечает потребностям выживания и развития России. В условиях множественных западных санкций и осуществления ЕС "жесткой отвязки" от российских энергетики, экономики и технологий Москве, с одной стороны, необходимо укреплять внутреннюю экономическую, технологическую независимость и автономность в области безопасности; а с другой, нужно сотрудничать с Китаем, Индией, Турцией, Вьетнамом, Индонезии и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также развивать энергетическое и торгово-экономическое сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. В то же время Кремль считает, что сотрудничество с Китаем, Индией, Турцией, Ираном и другими южными странами, выступающими против однополярного гегемонистского порядка, может обеспечить благоприятную международную среду для России.

Одновременно с этим стратегический поворот на Восток также отражает решимость и позицию Москвы в продвижении реформы международного порядка и является проявлением ее стремления свергнуть гегемонию США и Запада, сломить однополярный порядок и построить многополярный мир.

Есть три основные причины, по которым Россия решительно содействует реформе международного порядка. Во-первых, это сильное недовольство нынешним мироустройством. Москва считает, что нынешний международный порядок —иррациональный, сформированный США и Западом после окончания холодной войны. При таком гегемонистском устройстве выгоду в одностороннем порядке получают только Соединенные Штаты и Европа, а Россия и другие развивающиеся страны ничего не приобретают. Во-вторых, она судит об исторической тенденции развития. Кремль считает, что однополярному миру постепенно приходит конец, а многополярность — это общая тенденция развития. Однако Запад решительно поддерживает однополярную гегемонию, что идет вразрез с исторической тенденцией. В-третьих, Россия настаивает на том, чтобы стать "одним из полюсов" в многополярном мире. Москва считает, что как крупная держава на мировой арене она должна стать важной силой в продвижении многополярной международной политики и участвовать в глобальном управлении в качестве одного из полюсов мира.

Что касается доминирующего положения в системе современного международного порядка, то Россия уверена, что вне зависимости от текущей тенденции "интеграции политики и экономики" и политизации мировой экономики или требования к созданию "нового управления" для решения таких проблем, как изменение климата, здравоохранение и профилактика эпидемий, она по-прежнему является одной из сторон и участниц. Хотя глобальная структура власти эволюционирует в сторону двухполюсной системы, в которой Соединенные Штаты удерживают власть в сфере безопасности, а Китай и другие развивающиеся страны усиливают экономическое развитие, Россия не может оставаться в стороне от нового глобального распределения власти. Особенно с точки зрения институциональных механизмов, определяющих международный порядок: мироустройство, которое в прошлом регулировалось и формировалось возглавляемыми Западом международными организациями, такими как НАТО, Европейский союз и "Большая семерка", движется к порядку, который совместно регулируется и формируется "Большой двадцаткой", АСЕАН, BRICS, Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества. Россия является ключевой стороной в эволюции этой плюралистической институциональной системы.

Стратегический поворот России на Восток осуществляется именно с помощью содействия эволюции евразийского международного порядка и продвижения развития многополярного международного порядка. Тем самым в корне меняется невыгодное положение страны на волне неолиберальной глобализации, и ей предоставляются наибольшие геополитические выгоды. В связи с этим ключевыми элементами, которые повлияют на стратегический поворот России на Восток, станут не только российско-украинский конфликт, который является локальным, но имеет глобальное влияние, но и другие факторы, обладающие характеристикой долгосрочности. Это изменения в мировых повестках и доминирующей концепции международного порядка. Разнообразные плюралистические институциональные механизмы, которые влияют на международный порядок и регулируют его, также станут ключевыми переменными.