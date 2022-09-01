Нацисты из ВСУ третий месяц осваивают бывшие югославские БМП М-80А

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Боевики 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ с конца июня изучают боевые машины пехоты М-80А бывшей Югославской народной армии, переданные им Словенией. Об этом сообщает "РГ: русское оружие"

Местом постоянной дислокации этого соединения является город Яворов Львовской области, где находится крупнейший полигон ВСУ, на котором кроме подготовки войск под руководством натовских советников тренируются также и иностранные наемники.

Ранее на вооружении трех механизированных батальонов бригады имелись исключительно БМП-2, но из-за понесенных потерь их пришлось частично заменить на "восьмидесятые". Они радикально отличаются от упомянутой советской техники, хотя их разработка велась практически в одно и то же время.

Например, установленная на эти бронемашины нарезная автоматическая пушка М55 имеет калибр 20 мм и применяет боеприпасы, неизвестные ранее ВСУ.

Управление противотанковыми ракетами первого поколения "Малютка", по некоторым данным, прибывшими вместе с БМП, требуют во многом других навыков по сравнению с более современными ПТРК.

Ранее также сообщалась, что Словения намерена предоставить вооруженным формированиям киевского режима партию основных боевых танков М-84, являющихся балканской версией Т-72. В строю находится 18 единиц, еще 32 штуки на хранении. Взамен Любляне из Германии пришлют бронетранспортеры TPz 1 Fuchs и гусеничные БМП Marder

Алексей Брусилов