Войти
Вестник Мордовии

Нацисты из ВСУ третий месяц осваивают бывшие югославские БМП М-80А

109
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Боевики 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ с конца июня изучают боевые машины пехоты М-80А бывшей Югославской народной армии, переданные им Словенией. Об этом сообщает "РГ: русское оружие"

Местом постоянной дислокации этого соединения является город Яворов Львовской области, где находится крупнейший полигон ВСУ, на котором кроме подготовки войск под руководством натовских советников тренируются также и иностранные наемники.

Ранее на вооружении трех механизированных батальонов бригады имелись исключительно БМП-2, но из-за понесенных потерь их пришлось частично заменить на "восьмидесятые". Они радикально отличаются от упомянутой советской техники, хотя их разработка велась практически в одно и то же время.

Например, установленная на эти бронемашины нарезная автоматическая пушка М55 имеет калибр 20 мм и применяет боеприпасы, неизвестные ранее ВСУ.

Управление противотанковыми ракетами первого поколения "Малютка", по некоторым данным, прибывшими вместе с БМП, требуют во многом других навыков по сравнению с более современными ПТРК.

Ранее также сообщалась, что Словения намерена предоставить вооруженным формированиям киевского режима партию основных боевых танков М-84, являющихся балканской версией Т-72. В строю находится 18 единиц, еще 32 штуки на хранении. Взамен Любляне из Германии пришлют бронетранспортеры TPz 1 Fuchs и гусеничные БМП Marder

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словения
Югославия
Продукция
9M14 Малютка
БМП-2
М-84
Т-72
Похожие новости
22.04.2022
Ржавому танку в траки не смотрят
12.07.2017
Между войной и альянсом
07.06.2017
Фиктивные натовцы
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
01.08.2014
Армия Ирана — самая эклектичная в мире
30.06.2014
Армии стран НАТО на Западных Балканах: символическое вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 01:58
  • 30800
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.08 22:06
  • 2
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 31.08 22:05
  • 3
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 20:07
  • 1
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 15:18
  • 1
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 14:14
  • 5
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему