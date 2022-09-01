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РИА Новости

Российские "Терминаторы" выдерживают попадание "Джавелина", заявил источник

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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на Тверской улице перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на Тверской улице перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Самарин

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин", заявил РИА Новости информированный источник.

"Опыт боевых действий показывает, что БМПТ "Терминатор" за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК "Джавелин", а также других противотанковых комплексов и гранатометов производство НАТО. После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее РИА Новости другой источник, "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты

Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" поступили на вооружение в России в 2018 году. Каждая машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.

Точное количество БМПТ в российской армии неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря поступят в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять таких БМПТ.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2А42
АГС-17
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Проекты
NATO
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