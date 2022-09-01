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ТАСС

Минобороны и Генштаб ВС Украины ужесточили требования к освещению боевых действий

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ВС Украины
ВС Украины.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Ведомства указали, что "только военное руководство владеет полной информацией об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию"

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Министерство обороны и Генеральный штаб ВС Украины ужесточили требования к освещению боевых действий. Соответствующие "рекомендации" опубликованы на официальных каналах ведомств во вторник.

В частности требуется "воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом", указывается, что "только военное руководство владеет полной информацией об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию".

Подчеркивается, что "альтернативная трактовка оперативной обстановки недопустима", кроме того, "нельзя давать собственные прогнозы".

В заключение говорится, что "сообщать о боевых действиях, их ходе, последствиях и результатах имеют право только ВС Украины".

Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на журналистов сообщило, что "с завтрашнего дня вступает в действие военный приказ, который блокирует любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями". Причиной называют неоднократную утечку информации. 

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Украина
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