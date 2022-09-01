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ТАСС

Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия получила от Ирана беспилотные летательные аппараты серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов России.

"По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", - сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сопровождает президента США Джо Байдена, который отправился в штат Пенсильвания. Жан-Пьер выступила на брифинге на борту самолета американского лидера во время перелета из Вашингтона. Пресс-секретарь добавила, что, с точки зрения Вашингтона, речь идет о "первоначальной поставке".

О якобы имеющемся у Тегерана намерении поставить Москве в ускоренном порядке до нескольких сотен БПЛА, в том числе ударных, заявил 11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Затем схожие высказывания повторяли ряд других должностных лиц американской администрации.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке Россией у Ирана беспилотных летательных аппаратов с целью их применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, комментируя публикацию газеты Washington Post о том, что Иран якобы поставил в РФ беспилотники для использования на Украине, уличил издание в публикации фейков.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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