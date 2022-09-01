Финляндия готова стать экспертом НАТО по военным действиям в Арктике

Увидим ли мы в Финляндии базы НАТО? — Зависит от того, что под этим будет подразумеваться, говорят эксперты

Став членом НАТО, Финляндия могла бы специализироваться на вопросе ведения военных действий в Арктике, считает финский парламентарий Кай Мюккянен. В интервью Aamulehti он отметил, что эта тема интересует многие страны альянса.

Нико Килпелянахо (Niko Kilpelänaho)

Финляндия и Швеция приближаются к получению членства в НАТО, однако роли новых стран-участниц в альянсе пока под вопросом.

Например, пока еще нет ответа на вопрос о том, стоит ли Финляндии размещать на своей территории базы НАТО или иные представительства альянса. Партия "Национальная коалиция" поддерживает открытие в Финляндии баз НАТО или, как минимум, постоянно работающих центров.

"Мы должны целенаправленно добиваться размещения в Финляндии постоянных международных представительств НАТО — например, регионального командного центра или экспертного центра по вопросам Арктического региона", — предложил председатель парламентской группы партии "Национальная коалиция" Кай Мюккянен (Kai Mykkänen) на прошлой неделе.

Многие партии, не считая "Левого союза", пока не исключают возможности размещения в Финляндии баз.

У НАТО есть лишь несколько полноценных баз

Говоря о базах НАТО, в первую очередь необходимо разобраться, что под этим подразумевается, говорит эксперт финского Института международных отношений Матти Песу (Matti Pesu).

У НАТО есть всего лишь несколько полноценных баз: например, база самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, используемых для радиотехнической разведки, которая находится в Германии.

С другой стороны, все финские военные части станут своего рода базами НАТО, когда Финляндия станет участницей альянса.

По словам Песу, так называемые экспертные центры НАТО управляются и финансируются на региональном уровне, так что Финляндия при желании вполне могла бы создать такой.

На данный момент в странах НАТО насчитывается около 30 экспертных центров. Они дают странам возможность специализироваться на каком-то аспекте и не являются частью командных структур НАТО. Например, в Эстонии есть центр, специализирующийся на киберзащите, а в Латвии — центр, специализирующийся на стратегических коммуникациях.

По мнению Песу, Финляндия могла бы специализироваться на вопросе ведения военных действий в Арктике. Эта тема интересует многие страны НАТО.

Тех же взглядов придерживается эксперт Хельсинкского университета Иро Сярккя (Iro Särkkä).

"Работа экспертного центра могла бы быть посвящена, к примеру, деятельности войск в условиях особого холода и сложности".

Кроме этого, в Финляндии уже расположен Центр по противодействию гибридным угрозам, в работе которого могут принять участие страны ЕС и НАТО.

Новая штаб-квартира на севере?

Расширение НАТО на север через вступление в альянс Финляндии и Швеции вызвало вопрос о необходимости открытия новой штаб-квартиры или изменения нынешней структуры командования.

Сейчас штаб-квартиры НАТО расположены в Европе, к примеру, в Бельгии, Голландии и Италии. Тактические штаб-квартиры поменьше расположены в Германии, Великобритании и Турции. Штабы небольших сил быстрого реагирования были созданы, к примеру, в странах Прибалтики.

"Сейчас ведутся дискуссии о том, следует ли обновить штабную структуру таким образом, чтобы она лучше отражала изменившуюся реальность европейской политики безопасности", — говорит Матти Песу.

Штабная структура военного союза — вопрос не только военный, но и политический. По словам Песу, государства-члены хотят войти в эти штабные структуры.

"Важно, чтобы у НАТО были необходимые структуры и стратегии в том числе для укрепления Финляндии в военном отношении. Расположение штаб-квартиры — уже второстепенный вопрос".

Иро Сяркя считает, что в будущем в странах Северной Европы может расположиться важный руководящий орган, однако он вряд ли появится в Финляндии. Эту роль могла бы взять на себя Норвегия как одна из первых членов НАТО.

В силу своего географического положения Норвегия была несколько изолирована от других членов НАТО, но после вступления в альянс Финляндии и Швеции ситуация изменится.

"Думаю, так у нас появится возможность углубить сотрудничество стран Северной Европы в рамках НАТО".