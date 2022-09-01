Нидерланды и Германия будут обучать украинских военных разминированию

Министр обороны королевства Кайса Олленгрен сообщила, что страна разрабатывает с ФРГ совместную программу обучения

ГААГА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Нидерландов и Германии разрабатывают совместную программу, в рамках которой украинские военные пройдут обучение разминированию. Об этом во вторник написала министр обороны королевства Кайса Олленгрен на своей странице в Twitter.

"Нидерланды поддерживают предложение об учебной миссии ЕС для Украины. Вместе с Германией мы разрабатываем совместную программу обучения украинских военных разминированию на суше", - сообщила Олленгрен.

На прошлой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель обсуждает вопрос создания тренировочной миссии для украинской армии, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Как ранее сообщил источник ТАСС в Брюсселе, при оптимальном развитии событий тренировочная миссия ЕС может заработать в конце осени - начале зимы.