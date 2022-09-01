Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных

Самый большой урон им нанесен на херсонском направлении

В Минобороны РФ 30 августа заявили о рекордных суточных потерях в бронетехнике у противника — более 130 единиц. При попытке атаки накануне были разгромлены группировки ВФУ на николаевско-криворожском направлении. Там же сбиты два штурмовика Су-25 ВФУ. Эксперты считают, что причинами провала стали неподготовленность противника к общевойсковым наступательным операциям и огневая мощь российских сил. По Запорожской АЭС было выпущено четыре ударных беспилотника. Все они были перехвачены. Обломки одного упали на крышу хранилища, но это не привело к опасным повреждениям.

Рекордные потери

В результате разгрома проведенного по личному указанию Владимира Зеленского наступления украинских войск на николаевско-криворожском и других направлениях 29 августа противник понес масштабные потери, заявили в Минобороны России.

— Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При отражении атаки российскими войсками разгромлены подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВФУ. Пять националистов сложили оружие и сдались в плен.

— Интересно, что украинское командование начало операцию под Херсоном в тот же день, в который в 2014-м случился «иловайский котел», — напомнил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Видимо, это был символический шаг, они хотели поквитаться за то тяжелое памятное поражение. Но в результате получили еще более серьезные потери всего за один день.

Вертолет Ка-52 ВКС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Зарубежные советники приложили много усилий, чтобы обучить украинские войска обороне. Но организация крупномасштабного наступления комбинированных группировок требует совершенно других навыков и знаний. И пока украинское командование особых стратегических талантов не проявило. Для наступления требуются механизированные части, с танками, самоходной артиллерией, пехотой на БТР и БМП. Это гораздо более «дорогие» части, чем мобилизованная пехота, которую ежедневно перемалывают артиллерией в окопах на других участках фронта. Поэтому разгром именно таких частей с большим количеством бронетехники особенно болезненный для Украины, считает эксперт.

В Минобороны также рассказали о продолжающихся провокациях украинских войск на Запорожской атомной электростанции.

29 августа на ее территории были применены четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами обороны. Один из них упал на крышу здания спецкорпуса №1, в котором хранится ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать.

Кроме того, за прошедшие сутки рядом со спецкорпусом №1 разорвались два снаряда, выпущенные украинской артиллерией. Обстрел велся с огневых позиций ВФУ в районе Марганца Днепропетровской области. Ответным огнем были подавлены все огневые средства противника. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявили в Минобороны.

Удар по танковой бригаде

Вооруженные силы России 30 августа продолжали атаки на объекты военной инфраструктуры Украины.

Ударами высокоточного оружия наземного базирования уничтожены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВФУ. Ликвидировано более 200 боевиков, в их числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов, заявили в российском оборонном ведомстве.

Нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион» и по командному пункту нацформирования «Кракен». В результате уничтожено более 100 боевиков и семь единиц военной техники.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВФУ, нацформирования, поражено 52 артиллерийских подразделения, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 142 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Подразделения ПВО России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области, пять беспилотных летательных аппаратов, три баллистические ракеты «Точка-У». Кроме того, перехвачены 53 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе: 44 — HIMARS, пять — «Ольха» и четыре — «Ураган» в районе Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Своевременная помощь

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Взвод старшего прапорщика Александра Булгакова освобождал населенный пункт от украинских радикалов, когда Александр обнаружил огневые точки противника и, выбрав выгодное место, атаковал позиции националистов. Подразделение под командованием Александра уничтожило две вражеские боевые машины и десять радикалов, не допустив потерь среди личного состава.

Украинские националисты, стремясь вернуть контроль над утраченными районами, атаковали позиции батальонно-тактической группы десантников прапорщика Владимира Амехина. В ходе ожесточенного боя Владимир заметил тяжелораненого военнослужащего. Под непрекращающимся огнем он перенес его в безопасную зону, оказал первую медицинскую помощь, а после вернулся на поле боя. Националисты, понеся существенные потери, отступили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Спустя несколько дней Владимир обнаружил скрытые позиции националистов, готовящих засаду. Доложив об этом командиру, прапорщик вступил в бой с противником, в ходе которого уничтожил до пяти боевиков. Застигнутые врасплох националисты отступили.

Рядовой Даниил Соколов нес службу на блокпосту, расположенном на подступах к освобожденному населенному пункту, когда он обнаружил приближающуюся к позиции подразделения БМП противника. Даниил немедленно запросил подкрепление и вступил в бой, поразив противотанковой управляемой ракетой машину националистов, которая, получив повреждения, загорелась.

Боевики открыли ответный огонь, Соколов получил огнестрельное ранение, но, несмотря на это, сменил позицию и продолжил держать оборону до прибытия основных сил.

Смелые и решительные действия Даниила Соколова позволили предотвратить нападение организованной группы украинских националистов на населенный пункт, отметили в Минобороны.

Антон Лавров

Андрей Федоров