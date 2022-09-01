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ТАСС

Италия поддерживает подготовку украинских военных

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: РИА Новости

Итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини заявил, что "последствия украинских событий могут иметь дестабилизирующие последствия для региона Западных Балкан, стратегически важном для безопасности всего европейского континента"

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Италия работает над тем, чтобы обеспечить целевую подготовку украинских военных для обеспечения безопасного использования ими оружия. Об этом заявил на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Праге итальянский министр Лоренцо Гуэрини.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить целевые учебные мероприятия для украинского военного персонала, чтобы гарантировать безопасное использование оружия", - приводятся во вторник его слова на официальном сайте ведомства. Он также выразил безоговорочную поддержку и солидарность Украине и напомнил, что "несмотря на правительственный кризис, Италии удалось закрыть четвертый пакет военной помощи в соответствии с пожеланиями, выраженными украинской стороной".

Итальянский министр выразил обеспокоенность в связи с нынешним международным контекстом, который может негативно сказаться на ситуации с безопасностью в Средиземноморье. Гуэрини также отметил, что "последствия украинских событий могут иметь дестабилизирующие последствия для региона Западных Балкан, стратегически важном для безопасности всего европейского континента". В этом контексте он упомянул об увеличении на 250 военнослужащих национального контингента в Косово в рамках международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово. 

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Италия
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Военные учения
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