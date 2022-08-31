Армия США засекретила подробности катастрофы беспилотника-рекорсдмена Zephyr 8

БПЛА Zephyr

Американская армейская структура APNT/Space CFT сообщила о приостановке программы эксплуатации автономных БПЛА серии «Zephyr» как минимум до 2023 года. Причиной стала неожиданная и загадочная катастрофа самого успешного аппарата Zephyr 8. Никаких деталей не разглашается, однако военные явно удручены – данный БПЛА уже успел установить серию мировых рекордов и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Программа «Zephyr» стартовала в 2003-м, главным подрядчиком выбрали британскую компанию QinetiQ, и уже в 2008-м первый Zephyr установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 54 часа. Рекорд последней модели Zephyr 8 составляет уже 64 суток, за которые БПЛА преодолел 56 тыс. км. Данный тип летательных аппаратов в принципе не имеет ограничений ни по дальности, ни по времени полета, и если бы не загадочная катастрофа, Zephyr 8 летал бы и сейчас.

БПЛА Zephyr

Zephyr 8 весит всего 75 кг при размахе крыльев в 25 м, на которых установлены солнечные панели из арсенида галлия. Треть веса аппарата, 24 кг, приходится на литий-ионные батареи, что позволяет ему накапливать энергию для движения ночью. Zephyr 8 летает на высоте 18 км, в разреженной атмосфере, где минимально сопротивление воздуха и нет риска осложнений из-за непогоды. Полезная нагрузка в виде аппаратуры связи позволяет использовать его как псевдоспутник, мобильный узел связи, эквивалентный 25 наземным вышкам связи. Во время полета Zephyr 8 установил целую серию достижений, таких как полет в международном пространстве, управление из разных точек планеты, тестирование эффективности батарей и солнечных панелей. Он доказал свою эффективность, как ретранслятор сигнала, и поддерживал непрерывную устойчивую связь на протяжении до 7 суток. Zephyr 8 открыл новые возможности для сбора и передачи данных над различными территориями. Другие детали Армия США раскрывать отказывается.