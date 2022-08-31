Волновые генераторы обещают обеспечить человечество самой дешевой энергией в мире

Генератор Waveline Magnet

Компания «Sea Wave Energy Ltd» обещает снизить стоимость выработки энергии на своем волновом генераторе «Waveline Magnet» до невероятно низкого уровня в $0,01/кВт⋅ч. Это в 80 раз меньше, чем принятая оценка для данного способа генерации по формуле LCoE, и самый низкий показатель затрат для выработки энергии из любых источников, известных человечеству. Но есть небольшой нюанс – за десяток лет работы «Sea Wave Energy Ltd» не построила и не продала ни одной полноценной волновой электростанции.

Если зайти на сайт другой, не менее известной в прошлом компании «Albatern», которая разработала свою перспективную технологию волновой генерации «WaveNet», то мы увидим там скромную заглушку. Что касается технологии «Waveline Magnet», ее разработчики спустя десять лет трудов все еще собирают и анализируют данные испытаний, поэтому собранной информации нет в открытом доступе. Зато есть рекламные публикации, в которых указано, что система работает при «любой высоте волн», и чем суровее стихия, тем лучше идет выработка энергии.

Генератор Waveline Magnet

Принцип действия «Waveline Magnet» предельно прост: подвижные поплавки соединены между собой рычагами, которые подключены к генераторам. Система анализирует силу волны и автоматически подстраивается под нее, чтобы обеспечивать максимальный КПД при каждом движении. Журналистам удалось раздобыть промежуточный отчет из лаборатории «Centrale Nantes», в котором указано, что прототип длиной 32 м и весом 1,8 тонны во время испытаний показал пиковую мощность 1,4 кВт. Нетрудно подсчитать, что 100-мегаваттная волновая электростанция из рекламы «Sea Wave Energy Ltd» должна быть в 71 429 раз крупнее прототипа. При меньшей мощности рентабельности достичь станет проблематично, однако насколько сложно будет создать и собрать подобную конструкцию? И как дорого это обойдется потенциальному заказчику? К сожалению, это приводит к тому, что интересная в целом идея волновых генераторов пока не нашла практического воплощения.