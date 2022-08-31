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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

В НПО Энергомаш завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: 3dnews.ru

В НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

(Доводочный ракетный двигатель имеет окончательный вариант конструкции, испытаниями подтверждается соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания).

В рамках программы испытаний самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (его тяга составляет 800 тонн) проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда.

Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики.

Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»:

- Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждено успешными испытаниями и пусками с использованием ЖРД разработки и производства НПО Энергомаш. Предприятие сохраняет ключевые компетенции, создаваемые десятилетиями – сильная конструкторская школа, разработка двигателей и создание опытных образцов, производство мощных надежных двигателей.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш:

- Завершившиеся огневые испытания на разных режимах работы двигателя фактически были испытаниями «на ресурс» всей машины, в том числе модернизированных агрегатов и узлов, систем управления двигателем и аварийной защиты. НПО Энергомаш выдерживает сроки по разработке и испытаниям двигателя, работающего на экологически-безопасной топливной паре «нафтил-кислород».

Он пояснил, что сейчас в цехе предприятия идет сборка следующего двигателя этой серии.

Двигатель РД-171МВ является модернизированной версией двигателей РД-171М, использовавшего в ракете-носителе «Зенит». Новый двигатель предназначен для перспективной ракеты «Союз-5».

Где производят и испытывают самые мощные и надежные двигатели:

В научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш в первом полугодии 2022 года проведено несколько серий огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей РД-191 и РД-171МВ.

Жидкостный ракетный двигатель РД-191 разработан и производится НПО Энергомаш для ракеты «Ангара».

РД-171МВ, предназначенный для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», является модернизированной версией двигателя РД-171М и самым мощным на сегодняшний день жидкостным ракетным двигателем в мире.

С начала 2022 года благодаря двигателям, разработки и производства НПО Энергомаш, осуществлено 17 успешных космических пусков. Пять двигателей РД-180 успешно отработали на пусках американской ракеты Atlas V, два РД-181 обеспечили успешный пуск ракеты Antares, один РД-191 отработал на пуске ракеты «Ангара-1.2». Еще 10 пусков ракет «Союз» обеспечили двигатели семейства РД-107/108 разработки НПО Энергомаш.

© НПО Энергомаш

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Страны
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
Ангара
РД-107
РД-170
РД-180
РД-191
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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