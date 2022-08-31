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Военное обозрение

В Верховной Раде назвали количество словацких истребителей МиГ-29, планируемых к передаче Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

Словацкие истребители МиГ-29, снимаемые Братиславой с боевого дежурства и выводимые из эксплуатации, уже точно будут отправлены на Украину. Произойдет это, скорей всего в начале сентября.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь обещал вывести истребители из эксплуатации после международного авиашоу SIAF 2022, которое прошло 27—28 августа на летном поле авиабазы Кухиня на западе страны. Также с 1 сентября воздушное пространство республики возьмут под охрану истребители ВВС Чехии и Польши.

Всего Украина получит 11 истребителей МиГ-29 из наличия ВВС Словакии еще советской сборки, доставшихся Братиславе от Чехословакии. Один из самолетов, видимо, до этого момента не дожил. Всего на вооружении словацких ВВС стояло десять МиГ-29AS и МиГ-29UBS с модернизированным под стандарты НАТО радио- и штурманским оборудованием и системой опознавания.

Так Словакия прощается со своими истребителями... Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов

- написал в своем ТГ-канале депутат Верховной Рады Гончаренко.

Остался только невыясненным один вопрос, но очень важный как для Украины, так и для Словакии. Братислава подарит эти самолеты Киеву, или режиму Зеленского все же за них придется заплатить. Ранее в Минобороны Словакии категорически выступали за вариант продажи, но за прошедшее время все могло измениться. Также интересен вопрос с пилотами для "новых" истребителей, имеются ли у Украины резервы, кроме недоучившихся курсантов и остатков от летного состава ВВС, почти полностью выбитого российскими летчиками и зенитчиками.

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