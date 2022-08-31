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Известия.ru

Военный эксперт объяснил провал контрнаступления Украины

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Ammar Awad

Бывший глава комиссии ООН по химическому и биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин 30 августа рассказал «Известиям», зачем Украина предприняла попытку провести контрнаступление на николаевско-криворожском направлении и почему она провалилась.


Эксперт объяснил, что попытка была предпринята, так как Киеву надо «как-то отрабатывать» поставки оружия из европейских стран. При этом Запад опасается за судьбу Одессы и Очакова, где планировалось размещение военных баз.

«…логично вполне, что Киев пытается провести какое-то контрнаступление на юге, но сил реальных на это нет. Потому что все их наиболее боеспособные части либо уничтожены, либо сильно завязли в оборонительных боях в Донецкой и Луганской народных республиках», — сказал Никулин.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате попытки контрнаступления на николаевско-криворожском направлении потеряли свыше 1,2 тыс. личного состава. Кроме того, уничтожены 48 танков противника, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

По данным Минобороны, при отражении наступления российские военные разгромили подразделения переброшенной из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Пятеро боевиков успели сложить оружие и сдаться в плен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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