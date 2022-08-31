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Интерфакс-АВН

Боррель анонсировал организацию международной миссии для подготовки военных Украины

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Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области
Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости содействовать Украине в подготовке ее армии, помимо предоставления военной помощи.

"Есть много инициатив по подготовке (украинских военных), которые действуют, но потребности в этом огромные. И мы должны обеспечить взаимосвязь всех этих усилий. Могу сообщить, что все государства-члены явно согласны по этой позиции. Мы готовы запустить всю необходимую работу, чтобы определить характеристики миссии военной поддержки Украины", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Праге по итогам неформального совещания министров обороны стран Евросоюза.

Боррель добавил, что соответствующие решения еще не приняты, речь идет скорее о договоренностях начать подготовительную работу. Она должна осуществляться через контакты с украинской стороной и определение юридических характеристик для принятия решений. "Ясно, что мы должны действовать быстро и ставить высокие цели (...) демонстрировать гибкость, основываясь на потребностях, заявленных украинскими вооруженными силами", - продолжил Боррель.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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