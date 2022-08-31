Эксперт назвал характеристики иранских беспилотников серий Mohajer-6 и Shahed

Военный эксперт Юрий Лямин 30 августа рассказал «Известиям» о технических характеристиках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-19, производящихся в Иране.

«Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191 — самые массовые разведывательно-ударные БПЛА из тех, что производятся в Иране. У Тегерана уже имеется опыт их боевого применения в Сирии и Ираке. Mohajer-6 и Shahed-129 — винтовые аппараты, а Shahed-191 имеет реактивный двигатель», — сказал он.

Эксперт отметил, что Mohajer-6 можно назвать примерным аналогом турецкого Bayraktar-TB2. В свою очередь, Shahed-129 несколько больше, по размерам он сопоставим с российским «Орионом». Он тоже может нести управляемое вооружение.

«Shahed-191 — один из тех беспилотников, которые были сделаны иранцами после изучения захваченного американского БПЛА, выполненного по схеме «летающее крыло». По этой схеме иранцы сделали целое семейство беспилотников, Shahed-191 — наверное, наиболее массовый из них. Он может нести две управляемые бомбы во внутренних отсеков. Насколько можно судить, он предназначен для ударов в глубине вражеских позиций», — сказал Лямин.

Если Mohajer-6 и Shahed-129 могут часами кружиться над определенным районом и наносить удары или вести разведку, то Shahed-191, который сложно сбить, должен проникнуть вглубь вражеских позиций, нанести удар и вернуться, пояснил эксперт.

«Судя по номерам, за последние несколько лет произведено более сотни Mohajer-6, а скорее всего, больше. Shahed-129 производится, наверное, в меньшем масштабе, но их производство началось еще лет десять назад. Что касается Shahed-191, то очень трудно сказать, в каких количествах они производиться. Можно предположить, что каждый из этих типов беспилотников производится партиями, по меньшей мере, в несколько десятков в год», — заключил Лямин.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».