Военная поддержка Украины со стороны ЕС растет, заявил Боррель

МОСКВА, 30 августа/ Радио Sputnik. Евросоюз не только не снижает темпов оказания военной помощи Украине, но и увеличивает их. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания глав минобороны стран-членов объединения в Праге.

"Все (страны ЕС, – ред. ) едины в позиции о необходимости продолжать такую поддержку так долго, как это потребуется, и в таком объеме, который необходим… Цифры показывают, что за лето военная поддержка продолжалась. Я видел информацию, что темпы снизились, это не так, темпы военной поддержки летом продолжили поддерживаться и даже увеличились", – цитирует Борреля РИА Новости.

С начала российской спецоперации на Украине Запад увеличил объем военных поставок Киеву. Минобороны РФ заявляло, что любые военные грузы Украине будут законными целями ВС РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Украине новейшее оружие.