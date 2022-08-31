СМИ рассказали о новом тактическом ухищрении ВСУ

МОСКВА, 30 августа/ Радио Sputnik. Украинские войска сооружают деревянные муляжи ракетных установок HIMARS с целью "ввести в заблуждение российские силы", пишет американская газета The Washington Post.

"Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море", – говорится в статье.

Использование муляжей имеющихся у ВСУ систем вооружений "является одной из многих ассиметричных тактик", отмечает автор публикации.

С начала спецоперации на Украине США передали ВСУ около 20 пусковых установок HIMARS, а также управляемые ракеты к ним дальностью до 80 километров.

В ответ на наращивание Западом объема военных поставок Киеву Минобороны РФ заявило о намерении уничтожать любые грузы военного назначения.

Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны Украины заподозрили в хищениях при закупках для ВСУ.