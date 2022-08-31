СМИ рассказали о новом тактическом ухищрении ВСУ

МОСКВА, 30 августа/ Радио Sputnik. Украинские войска сооружают деревянные муляжи ракетных установок HIMARS с целью "ввести в заблуждение российские силы", пишет американская газета The Washington Post.
Использование муляжей имеющихся у ВСУ систем вооружений "является одной из многих ассиметричных тактик", отмечает автор публикации.
С начала спецоперации на Украине США передали ВСУ около 20 пусковых установок HIMARS, а также управляемые ракеты к ним дальностью до 80 километров.
В ответ на наращивание Западом объема военных поставок Киеву Минобороны РФ заявило о намерении уничтожать любые грузы военного назначения.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны Украины заподозрили в хищениях при закупках для ВСУ.