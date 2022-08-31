США на Украине наступили на "афганские грабли"

Год после Афганистана: что изменило крупнейшее внешнеполитическое поражение Джо Байдена

Год назад США вывели войска из Афганистана. Это решение коренным образом изменило расклад сил в мировой геополитике, пишет "Европейська правда". Итоги двадцатилетней военной кампании оказали влияние и на ситуацию на Украине.

Дмитрий Шеренговский

Год назад Соединенные Штаты начали окончательный вывод своих войск из Афганистана. Последний американский военный покинул Кабул тридцатого августа, что завершило двадцатилетнее непрерывное присутствие сил США в стране.

Это решение не только коренным образом изменило расклад сил в Центральной Азии. Уже сейчас можно утверждать, что оно существенно повлияло на США, обвалив рейтинги администрации Джо Байдена.

Но что гораздо важнее, традиционные противники США получили доказательства "немощи" своего врага. Не исключено, что это стало одним из аргументов для принятия Владимиром Путиным решения начать спецоперацию на Украине.

Эвакуация, обрушившая рейтинг Байдена

Решение президента Джо Байдена о прекращении операции в Афганистане сильно всколыхнуло и американскую и мировую политику. Однако его трудно назвать неожиданным, скорее перезрелым.

Военный контингент, куда входили и коалиционные силы почти всех стран НАТО осуществил свержение режима талибов* после их отказа выдать лидера "Аль-Каиды"** Усамы Бен Ладена, организовавшего террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года.

После окончания боевых действий коалиция сформировала специальную миссию безопасности, санкционированную ООН, с целью обеспечения безопасности в Афганистане, предотвращения возвращения "Талибана"*** и "Аль-Каиды"** к власти и для поддержки нового правительства Хамида Карзая (после выборов 2004 года).

Вкладывая около трехсот миллионов долларов в год на поддержку кампании, и в целом – около ста пятидесяти миллиардов долларов помощи на восстановление и развитие демократии, США так и не смогли превратить Афганистан в островок стабильности и процветания.

Критики обратили внимание на несостоятельность афганского правительства осуществлять самостоятельное и эффективное управление, на значительные перерасходы для послевоенного восстановления, многочисленные коррупционные скандалы и больше всего – рост популярности того же "Талибана"*** в частях страны вне крупных городов.

Кроме того, постоянно возникал вопрос о человеческих жертвах – около двух с половиной тысяч американских военных погибло за все время пребывания в Афганистане.

С каждым месяцем после официальной декларации о прекращении кампании росли потенциальные угрозы военному контингенту с усилением давления боевиков "Талибана"***.

Уж слишком дорогим выглядело присутствие американцев, учитывая, что первоочередная цель интервенции заключалась в недопущении использования территории Афганистана для подготовки очередных террористических атак на США или другие страны.

Однако цена вывода военных также оказалась очень высокой. Уже на этапе, когда американцы только планировали окончательную эвакуацию, талибы* активно отвоевывали города, регулярная армия Афганистана оказалась крайне неэффективной, еще тринадцать американских военных были убиты авиаударом "Исламского государства"****.

Эти события в очередной раз подняли вопрос целесообразности столь длительного пребывания и провала американской стратегии в отношении Афганистана.

Критического скандала администрации Байдена удалось избежать лишь потому, что большинство американского общества устало от этой кампании и считало ее провальной, а это 69% по данным опроса PewResearchCenter.

Однако усталость не означает согласие. Этот же опрос, проведенный накануне возвращения военных, показал, что общество чрезвычайно поляризовалось относительно решения об эвакуации. Так, около 54% американцев считали его правильным, однако 42% подвергали его критике.

Интересно, что большинство сторонников Демократической партии – 70% – поддержали Байдена, в то время как большинство сторонников республиканцев – 64% – посчитали вывод военных ошибкой. Однако мнения большинства американцев сходились на том, что администрация президента спланировала и провела вывод войск плохо. Так или иначе, эвакуация военных стала той точкой, когда уровень поддержки Байдена обвалился.

С тех пор уровень неодобрения действий действующего президента США постоянно превышает 50%. Ни один американский президент, кроме Трампа, за то же время правления не имел столь низких рейтингов.

Проигрыш в информационной сфере

Сегодня, спустя год после того события, можно с уверенностью сказать, что выход США из Афганистана продолжает косвенно влиять на отношение американских избирателей к Байдену и Демократической партии.

Хотя по ряду опросов, таких как исследования Five Thirty Eight / Ipsos, борьба с терроризмом в мире и участие США в международных конфликтах не являются приоритетными для американцев, в обществе сложился устойчивый стереотип о проигрыше американской политики в Афганистане.

В определенной степени это создало привязку к подобным провалам во время Вьетнамской войны, после которой изоляционистские настроения американцев значительно возросли.

Кроме того, Байдена справедливо упрекают в том, что его команда не провела достаточного расследования причин провала афганской политики и неудачно проведенной эвакуации.

Например, вооруженные силы США и Государственный департамент должны были подготовить так называемые публичные аналитические обзоры своей роли в выведении войск. Но до сих пор непонятно, будут ли эти документы обнародованы.

В начале лета министр обороны Ллойд Остин уже вернул военным предварительный отчет, поскольку, по его мнению, он содержал неполную информацию. Конгресс в течение года пытался провести несколько слушаний для оценки ситуации.

Однако комиссия Конгресса, одобренная Байденом для изучения истории вмешательства США и вывода войск, еще не начала работу, поскольку лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл не назначил сопредседателя со стороны республиканцев. И это через год после окончания кампании!

Выглядит так, что аудит кампании в Афганистане стараются особо не выносить на обозрение, чтобы не вызвать значительных публичных дискуссий, которые могут приложить усилия к снижению и так невысокого рейтинга власти.

Для Байдена и Демократической партии это является угрожающим вопросом, особенно в преддверии промежуточных выборов в США этой осенью, где будет переизбираться вся Палата представителей и треть Сената. Напомним, что по предварительным прогнозам большинство могут взять республиканцы.

Слишком много белых пятен в афганской истории, конечно, могут дать дополнительные поводы для критики со стороны республиканцев накануне выборов, но, судя по низкой заинтересованности избирателей касательно этой темы, внутренняя политика будет более удобной мишенью.

Показательным моментом стала реакция американцев на убийство лидера "Аль-Каиды"** Аймана аль-Завахири.

Джо Байден попытался использовать эту операцию (лидер террористов был уничтожен с помощью беспилотника ЦРУ в начале августа этого года) как возможность для демонстрации своего успеха, но это почти не отразилось на его поддержке.

С одной стороны, американцы больше сосредоточены на внутренних экономических вызовах, с другой – в общественном мнении зафиксировался устойчивый негативный стереотип, что афганская политика США полностью провалена. И даже реальные успехи в борьбе с терроризмом уже не способны изменить эту оценку.

Украина – не Афганистан

Не подведенные до конца итоги двадцатилетней военной кампании могут оказать влияние на Украину. Дело в том, что неоднократно в республиканских кругах, близких к экс-президенту Дональду Трампу, поднимались вопросы прозрачности и контроля над предоставленным украинцам оружием, финансовой и гуманитарной помощью, чтобы "не допустить ситуации, как в Афганистане".

Самый яркий пример этого связан со скандальными заявлениями и подозрениями, озвученными конгрессвумен Викторией Спартц в адрес украинских властей.

Несмотря на нелепость некоторых обвинений в наш адрес о продаже тяжелого вооружения третьим сторонам, вопрос "не допустить второго Афганистана" требует четкого ответа с американской стороны: а что же собственно не сработало или какие процедуры были нарушены, что привело к неудаче? Имея этот детальный анализ, администрация Байдена вполне сможет оказать успокаивающие аргументы крупнейшим критикам, что в случае Украины все учтено.

Между тем июньский опрос Quinnipiac University показал относительную паритетность позиций по оценке нынешней помощи Украине. Так, 38% американцев уверены, что США оказывают достаточную поддержку, 26% считают, что ее слишком много, а 27% – что ее мало. Июльский опрос Harvard/Harris иллюстрирует подобные настроения – 53% утверждают, что США должны присылать больше вооружения Украине, если российская спецоперация будет продолжаться, в то время как 47% считают, что США уже предоставили достаточно помощи и должны сбавить обороты.

Сторонникам большей поддержки Украины крайне необходимы дополнительные аргументы для продвижения своей позиции. Особенно учитывая определенную порционность и осторожность в оказании военной помощи в последние недели.

Часть аргументов могут предоставить лишь трезвая оценка афганской кампании самими американцами, что позволит пресекать любые спекуляции и сравнения ситуации в Афганистане и на Украине.

* – члены запрещенной в России террористической организации

** – запрещенная в России террористическая организация

*** – запрещенная в России террористическая организация

**** – запрещенная в России террористическая организация