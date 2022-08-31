Авантюра Зеленского обречена на провал. Он слишком понадеялся на Запад

На Украине заверили, что не знали о готовящейся российской спецоперации. Доказательства говорят об обратном

Власти Украины заявляют, что не знали о готовящейся спецоперации России, но это спорное утверждение, пишет 19FortyFive. США неоднократно "предупреждали" о планах Москвы, отмечает автор. Зеленский не воспринял их всерьез, но при этом не упустил возможности предъявить Западу очередные требования.

Дэниел Дэвис (Daniel Davis)

Издержки шестимесячного российско-украинского конфликта для США и Европы растут, и в ближайшие месяцы страдания Запада грозят усугубиться. Американцы и европейцы вправе поинтересоваться: сделал ли Киев все возможное, чтобы предотвратить конфликт — и пытается ли положить конец боевым действиям прямо сейчас? Тщательное изучение имеющихся данных дает неприятные ответы.

Инстинкт отстаивать демократические идеалы и поддерживать жертв агрессии практически заложен у американцев в ДНК, и за последние несколько столетий США пролили немало крови ради других. Но даже наше рыцарское отношение и обширная военная поддержка (вплоть до ввода американских войск) вовсе не значит, что другие страны полностью избавлены от мер самозащиты.

Мы вправе рассчитывать, что наше правительство в первую очередь обеспечит боеготовность наших собственных сил, чтобы наши рубежи были в безопасности, а наши военные не проливали кровь за границей впустую.

Когда союзник рассчитывает на американскую поддержку, не прописанную ни в одном договоре, и наотрез отказывается заботиться о собственной безопасности, предполагая, а то и требуя, чтобы США пришли на выручку во что бы то ни стало, американскому правительству уместно задуматься о том, насколько такая поддержка в принципе целесообразна.

И как показывает данный анализ, по этим критериям и Киев, и Вашингтон допустили ошибку.

Предостережение Байдена и нежелание Украины действовать

18 февраля президент Байден поразил весь мир, недвусмысленно и во всеуслышание заявив, что у американской разведки есть "основания полагать, что российские силы планируют напасть на Украину на следующей неделе". "Убежден, что Путин принял решение", — добавил Байден. Это стало самым громким его предостережением, однако за кулисами он уже не раз предупреждал Киев о возможной российской операции.

Однако украинское руководство никак не отреагировало. В недавней публикации The Washington Post утверждается, что реакция президента Зеленского свелась к дежурному скепсису, при этом он выдвинул Вашингтону встречные требования. "Можно миллион раз говорить: "слушайте, готовится вторжение". Ладно, может, так и есть, — пренебрежительно заметил Зеленский, — Но самолеты-то вы нам дадите?… А ПВО?".

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил, что подготовка к войне с Россией вызвала бы в стране панику. "Только представьте, если бы эта паника началась за три-четыре месяца до начала боевых действий, — сказал Ермак. — Что стало бы с нашей экономикой? Продержались бы мы четыре или пять месяцев, как сейчас?". Это, разумеется, досужие домыслы. Правда же в том, что украинские лидеры решили никак не готовиться, и теперь украинская экономика уничтожена боевыми действиями. И к руководству страны есть серьезные вопросы.

Чиновники на уровне кабинета министров США не раз приводили Киеву убедительные доказательства готовящейся российской спецоперации, однако украинские лидеры возмущались и прилюдно сомневались в разведданных, называя их чересчур "расплывчатыми". Вместо того, чтобы готовить войска и гражданское население, они лишь сетовали, что Америка предоставила им мало оружия. Однако эти жалобы беспочвенны, если учитывать предшествовавшие конфликту обстоятельства.

Так, даже безо всяких разведданных или служебной информации высокого уровня я еще в декабре, январе и феврале активно предупреждал, что конфликт все вероятнее. И не раз подчеркивал, что Украина и Запад должны употребить все возможности, чтобы его предотвратить. 5 декабря 2021 года я написал, что вступление Украины в НАТО для России — "красная черта", и что Путин обеспокоен тем, что Запад не воспринимает его всерьез. "Наращивание российских войск у рубежей Украины, — объяснял я тогда, — подразумевает, что его предупреждения отнюдь не пустая риторика, и Путин вполне может всерьез нацелиться на захват Донбасса".

Месяц спустя я раскритиковал бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена за призывы к Западу "разоблачить путинский блеф" и разработать план действий по включению Украины и Грузии в НАТО. Напомнив, что Путин уже продемонстрировал в 2008 и 2014 годах готовность применить силу для устранения того, что в его представлении является угрозой российской безопасности, я призвал лидеров НАТО признать, что новые угрозы со стороны Запада "не только не удержат Путина от новых шагов на Украине, но, наоборот, всячески к ним подтолкнут".

10 февраля я предостерег, что мы рискуем упустить "последний шанс предотвратить войну в Восточной Европе". "Масштабные российские учения завершатся к 20 февраля. Погодные условия, — продолжил я, — будут оптимальными для бронетанковой атаки, а российские вооруженные силы будут почти полностью мобилизованы и готовы к наступлению". Всего две недели спустя случилось то, о чем я предостерегал: 24 февраля путинские силы начали операцию на Украине.

Совершенно неправдоподобно, чтобы обычный отставной офицер вроде меня, без доступа к каким-либо секретным материалам, верно предвидел грядущее, а украинские власти, вооруженные сведениями от самого президента США, — нет. В июне Байден с оттенком возмущения заявил, что, похоже, Зеленский "не пожелал слушать" его предостережений.

Разумно спросить, почему, имея в своем распоряжении все эти сведения о готовящемся наступлении российских сил, Зеленский не предпринял никаких действий — не сел за стол переговоров, не попытался предотвратить конфликт и никак не подготовил к этому свой народ. Факты говорят о том, что украинский президент делал ставку на помощь Запада — хотя никаких обязательств перед Киевом у того не было.

Даже поверхностного взгляда на расстановку сил между Россией и Украиной хватит, чтобы понять, что вооруженные силы Зеленского ни за что не победят Путина один на один. Единственный хоть сколько-нибудь рациональный довод — это что на помощь Украине придут другие страны. И действительно, Зеленский потратил немало сил, уговаривая НАТО предоставить Киеву членство и гарантии безопасности по статье 5. И, если судить по публичным заявлениям, некоторые чиновники давали Зеленскому надежду.

Противоречивые заявления лидеров НАТО: вслух одно, с глазу на глаз — другое

8 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг демонстративно заявил, что, несмотря на давление России, двери НАТО останутся открытыми. "Мы поддерживаем решения саммита в Бухаресте [в 2008 году НАТО пообещала, что Украина и Грузия станут ее членами], — заявил Столтенберг. — Членство в НАТО сделает Украину и Грузию сильнее, поскольку их общества станут более стойкими и менее уязвимыми для российского вмешательства". И совсем иное говорил Запад Зеленскому за кулисами.

В интервью CNN от 20 марта Зеленский признался Фариду Закарии (Fareed Zakaria), что в частном порядке просил представителей альянса "сказать прямо, что они примут Украину в НАТО через год, два или пять". "Просто скажите об этом четко и ясно — или хотя бы скажите нет", — добавил Зеленский. По его словам, несмотря на все заявления Столтенберга, в частном порядке посыл был совсем иным: ни НАТО, ни Евросоюз нам не светят, посетовал Зеленский. Однако же вслух украинскому президенту продолжали твердить об "открытых дверях". Последствия этого разрыва между публичными обещаниями НАТО и сказанным в частном порядке, окажутся самыми прискорбными.

Есть основания полагать, что если бы НАТО честно и во всеуслышание сообщила Зеленскому то же самое, что с глазу на глаз, — что Украину в НАТО не возьмут, — это могло бы изменить путинские расчеты, и до конфликта дело не дошло бы. Вот доказательство, что Россия вплоть до последнего рассматривала дипломатические варианты: 14 февраля, всего за десять дней до начала боевых действий, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил Би-би-си, что Киев готов проявить гибкость и может отозвать свою просьбу о вступлении в НАТО.

Москва немедленно ухватилась за эту возможность, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, если Украина действительно откажется от намерений вступить в НАТО, это "значительно поспособствует более содержательному ответу на обеспокоенность России". Однако Киев практически тут же это утверждение опроверг. Пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что комментарии Пристайко "вырваны из контекста", и заверил, что планы Зеленского насчет вступления Украины в НАТО не изменились.

Задумайтесь о череде событий всего за две недели до начала боевых действий:

Зеленский просит лидеров НАТО сказать прямо, примут Украину в альянс или нет, и ему открытым текстом говорят нет. Вместо этого президент США прямо сообщает Зеленскому, что, по данным разведки, Путин готовит спецоперацию "в течение нескольких дней". Даже безо всякой информации извне украинский Генштаб прекрасно понимает, что прямой конфликт с Россией ему не выиграть. Однако Зеленский отказывается от дипломатического урегулирования кризиса, не желает готовить население к конфликту и отметает частные сигналы НАТО, что никакого членства не предвидится.

Вместо этого украинский президент сделал ставку на то, что на Западе найдется довольно много людей, которые ненавидят Россию достаточно сильно и придут ему на помощь, снабдят армию оружием и накачают экономику деньгами — сколько бы ни потребовалось. Больше всего он рассчитывал прилюдно усовестить США, чтобы им стало стыдно, и они согласились на его требования.

Однако реальность такова, что авантюра Зеленского практически наверняка провалится. Как я подробно писал в предыдущем анализе на страницах 19FortyFive, основы и принципы военной стратегии — наряду с подавляющим превосходством России в огневой мощи — практически перечеркивают любые шансы Украины на победу. Закрывать на это глаза — значит обречь на гибель еще больше мирных украинцев и солдат. Еще больше городов будут разрушены, а если в ближайшие месяцы дела примут совсем прискорбный оборот, это чревато полной победой России. И расплачиваться за недостижимую цель победить Россию предстоит не только Украине.

Сотни миллионов жителей Запада уже тоже страдают, и если в ближайшее время ничего не изменится, то цена ненужного конфликта, который можно было предотвратить, но выиграть никак не удастся, вырастет еще больше. Чем скорее Вашингтон смирится с этой реальностью, тем скорее мы разработаем политику хоть с какими-то шансами на успех и положительный результат для США. Неограниченная поддержка Украины и ее недостижимых в военном смысле целей нашим интересам никак не соответствует.

Дэниел Дэвис — старший научный сотрудник 19FortyFive по приоритетам обороны и бывший подполковник армии США, четыре раза отправлявшийся в горячие точки