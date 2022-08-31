Минобороны Испании не знает, что делать "с лишними" самолетами А-400М

ЦАМТО, 30 августа. Минобороны Испании по-прежнему не решило, что делать с 13 самолетами ВТА А-400М, которые оно должно получить, начиная с 2025 года, но не намерено принимать на вооружение.

По информации Infodefensa.com, согласно подписанному в 2016 году дополнению к контракту на закупку, заказанные МО Испании самолеты с 15-го по 27-й должны быть поставлены Airbus в период с 2025 по 2030 гг. На текущий момент основным вариантом МО Испании по-прежнему рассматривает продажу самолетов заинтересованным покупателям, однако желающих приобрести их пока нет.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2003 года власти Испании приняли решение о приобретении 27 военно-транспортных самолетов А-400М на сумму около 6 млрд. евро. Тем не менее, из-за сложной экономической ситуации в середине 2013 года Министерство обороны Испании пересмотрело свои планы, решив отказаться от принятия на вооружение 13 самолетов. Эти А-400М планируется приобрести, начиная с 2025 года, а затем предложить для продажи на внешнем рынке. По соглашению между МО Испании и Airbus Defence and Space, первая партия из 14 самолетов должна быть поставлена ВВС Испании в период с 2016 по 2023 гг.

Окончательная сборка первого A-400M (MSN44) для ВВС Испании началась на предприятии в Сан-Пабло (Севилья) в октябре 2015 года. Самолет был поставлен ВВС Испании в ноябре 2016 года и принят на вооружение 1 декабря 2016 года.

В настоящее время в составе 31-го авиакрыла ВВС Испании состоят 13 самолетов А-400М. В частности, 12-й самолет прибыл в Испанию 10 мая, а 13-й – 13 июля 2022 года. Как планируется, 14-й А-400М с возможностью дозаправки в воздухе будет доставлен на авиабазу в Сарагосе в мае 2023 года.

A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, восьмилопастными винтами, развивает скорость до 0,76М (900 км/ч) и обеспечивает перевозку до 35 т груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе самолетов и вертолетов, включая другие A-400M, медицинскую эвакуацию.

A-400M ВВС Испании применялись при эвакуации военнослужащих и гражданских лиц из Афганистана в августе-сентябре 2021 года, доставки медикаментов в период пандемии, а также отправки оружия для передачи ВС Украины. Недавно Airbus испытала комплект, который модифицирует A-400M в самолет для тушения пожаров.