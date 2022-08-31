Войти
ЦАМТО

Минобороны Испании не знает, что делать "с лишними" самолетами А-400М

196
0
0
Самолеты A400M и Boeing EF-18A Hornet
Многоцелевой транспортный самолет A400M Atlas проводит заправку истребителя Boeing F/A-18 Hornet ВВС Испании.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 30 августа. Минобороны Испании по-прежнему не решило, что делать с 13 самолетами ВТА А-400М, которые оно должно получить, начиная с 2025 года, но не намерено принимать на вооружение.

По информации Infodefensa.com, согласно подписанному в 2016 году дополнению к контракту на закупку, заказанные МО Испании самолеты с 15-го по 27-й должны быть поставлены Airbus в период с 2025 по 2030 гг. На текущий момент основным вариантом МО Испании по-прежнему рассматривает продажу самолетов заинтересованным покупателям, однако желающих приобрести их пока нет.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2003 года власти Испании приняли решение о приобретении 27 военно-транспортных самолетов А-400М на сумму около 6 млрд. евро. Тем не менее, из-за сложной экономической ситуации в середине 2013 года Министерство обороны Испании пересмотрело свои планы, решив отказаться от принятия на вооружение 13 самолетов. Эти А-400М планируется приобрести, начиная с 2025 года, а затем предложить для продажи на внешнем рынке. По соглашению между МО Испании и Airbus Defence and Space, первая партия из 14 самолетов должна быть поставлена ВВС Испании в период с 2016 по 2023 гг.

Окончательная сборка первого A-400M (MSN44) для ВВС Испании началась на предприятии в Сан-Пабло (Севилья) в октябре 2015 года. Самолет был поставлен ВВС Испании в ноябре 2016 года и принят на вооружение 1 декабря 2016 года.

В настоящее время в составе 31-го авиакрыла ВВС Испании состоят 13 самолетов А-400М. В частности, 12-й самолет прибыл в Испанию 10 мая, а 13-й – 13 июля 2022 года. Как планируется, 14-й А-400М с возможностью дозаправки в воздухе будет доставлен на авиабазу в Сарагосе в мае 2023 года.

A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, восьмилопастными винтами, развивает скорость до 0,76М (900 км/ч) и обеспечивает перевозку до 35 т груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе самолетов и вертолетов, включая другие A-400M, медицинскую эвакуацию.

A-400M ВВС Испании применялись при эвакуации военнослужащих и гражданских лиц из Афганистана в августе-сентябре 2021 года, доставки медикаментов в период пандемии, а также отправки оружия для передачи ВС Украины. Недавно Airbus испытала комплект, который модифицирует A-400M в самолет для тушения пожаров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Испания
Украина
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Похожие новости
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
01.07.2009
Новинки парижского салона
25.06.2009
Министры обороны 7 стран, создающих европейский военно-транспортный самолет А-400М, отложили на месяц решение о судьбе этого проекта
07.07.2008
Европейский "журавль" против американской "синицы". А400М - конкурент заокеанских военно-транспортных самолетов
02.07.2008
Первый пошел
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 05:08
  • 9
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 31.08 04:46
  • 30760
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 20:21
  • 9
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 30.08 18:13
  • 3
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»