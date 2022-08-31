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Ростех

Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14

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МС-21 с двигателями ПД-14
МС-21 с двигателями ПД-14.
Источник изображения: Ростех

Госкорпорация Ростех показала рендер новой ливреи для авиалайнеров МС-21 с российскими двигателями ПД-14. Эскиз создан профессиональными художниками для поддержки конкурса промышленного дизайна «Дизайн Акт-2022».

В открытом конкурсе могут участвовать дизайнеры из России и СНГ. В этом году с авиастроением связаны две номинации: «Дизайн транспортных средств» и «Территория высоких технологий».

В первой номинации художники могут предложить ливрею и интерьер салона для пассажирского авиалайнера МС-21 или единую визуальную концепцию бизнес-версии самолета, а также дизайн салона авиалайнера. Во второй – концепции благоустройства предприятий Объединенной авиастроительной корпорации.

Ливрея выполнена в небесно-голубых запоминающихся тонах, композицию дополняет стилизованное изображение выдающегося авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева – основателя конструкторского бюро, создавшего МС-21. Эскиз выполнен художниками ZORAN DESIGN.

«Сегодня промышленный дизайн – один из критериев коммерческого успеха продукта. Наши авиалайнеры не исключение. В ближайшие десять лет они заменят практически весь парк иностранных самолетов, которые сегодня эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Поэтому мы особенно заинтересованы в поиске новых идей, которые помогут в визуальном оформлении интерьера и внешнего вида новых авиалайнеров», – сказала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Открытый конкурс промышленного дизайна и инновационных проектов «Дизайн Акт–2022» проходит с 14 июня по 4 сентября 2022 года, организован Международным фестивалем промышленного дизайна DESIGN ACT и проектом «Локомотивы роста». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Победителей конкурса объявят 15 сентября. Работы номинантов будут представлены в отдельной выставочной экспозиции на Международном фестивале дизайна «Дизайн Акт-2022», который пройдет с 29 сентября по 2 октября. Церемония награждения финалистов состоится 30 сентября 2022 года.

Подробнее об «авиационных» номинациях и об условиях участия можно узнать по ссылкам https://designact-russia.com/revitalization/ и https://designact-russia.com/dts-avia/

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
МС-21
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