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Ростех

Ростех создал уникальный лазерный комплекс для изготовления деталей авиадвигателей

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Лазерный роботизированный комплекс
Лазерный роботизированный комплекс.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Сотрудники ПК «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации разработали не имеющий аналогов в России лазерный роботизированный комплекс для изготовления деталей как серийных, так и перспективных авиационных двигателей. Он позволяет проводить операции сварки и резки, заменяет сразу три единицы оборудования и снижает трудоемкость техпроцессов.

Благодаря шестиосевому манипулятору и двухкоординатному позиционеру комплекса лазерный луч может достигать даже самой труднодоступной рабочей зоны, что сводит к минимуму требования к оснастке. Многофункциональность оборудования обеспечивают сменные оптические головки: широкий фокус луча позволяет проводить сварку металла, сфокусированный луч – его резку.

«Авиационный двигатель – сложнейший, штучный продукт, для производства которого нередко нужно уникальное оборудование. Сотрудниками ОДК создан не имеющий аналогов в России лазерный комплекс, который идеально подходит именно производственному комплексу «Салют» для решения стоящих перед ним задач. Он заменяет сразу три единицы оборудования, занимает в пять раз меньше места, в два раза сокращает логистическую цепочку. Все это на 10% снижает трудоемкость проведения операций, делает работу над деталями серийных и перспективных двигателей более быстрой и технологичной», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На комплексе уже отработаны технологии лазерной сварки, резки и перфорации для сталей и сплавов, широко используемых в двигателестроении. Разработана необходимая документация по эксплуатации комплекса. Сотрудники предприятия освоили операции по обработке деталей перспективного двигателя: лазерную объемную резку пазов и перфорацию отверстий, лазерную сварку ребер, объемную обрезку торцов, сварку задней стенки, ведут работы по расширению спектра использования нового оборудования.

«Разработка и внедрение роботизированного лазерного комплекса необходимы нам для лазерной сварки и резки тонкостенных конструкций корпусных деталей и узлов перспективных авиационных двигателей. Внедрение новейших технологий, соответствующих международным стандартам, включено в приоритеты и перспективы научно-технического развития и обозначено в Стратегии научно-технического развития АО «ОДК», – сообщил руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.

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