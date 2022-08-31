Войти
Lenta.ru

Минобороны России передали партию модернизированных САУ

204
0
0
2С19М2 "Мста-С"
2С19М2 "Мста-С".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Предприятие «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») досрочно передало Министерству обороны России партию самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» после ремонта и модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», передает ТАСС.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО "Уралтрансмаш" досрочно отправило партию самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С" после капитального ремонта с модернизацией в Минобороны РФ», — сообщили в концерне.

Модернизированные САУ получили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО). Также на предприятии провели капитальный ремонт всех узлов САУ, отметил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, слова которого приводятся в сообщении.

АСУНО позволяет ускорить подготовку к стрельбе и повысить ее точность. САУ «Мста-С» оснащена гаубицей 2А64 калибра 152 миллиметра. Самоходная гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских батарей и укреплений.

Ранее в августе в публикации Popular Mechanics отметили, что российская артиллерия превосходит украинскую. Дальность стрельбы российской «Мста-С» составляет 24,7 километра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
23.12.2021
Арсенал-2021. Чем в этом году пополнилась российская армия
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
18.08.2020
Со статусом боевой системы
17.11.2017
Порох сухим: Россия взялась за главный калибр
20.04.2016
Рычаги прорывных технологий
12.04.2016
Гособоронзаказ: качественно и в срок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 05:08
  • 9
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 31.08 04:46
  • 30760
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 20:21
  • 9
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 30.08 18:13
  • 3
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»