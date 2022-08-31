Минобороны России передали партию модернизированных САУ

Предприятие «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») досрочно передало Министерству обороны России партию самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» после ремонта и модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», передает ТАСС.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО "Уралтрансмаш" досрочно отправило партию самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С" после капитального ремонта с модернизацией в Минобороны РФ», — сообщили в концерне.

Модернизированные САУ получили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО). Также на предприятии провели капитальный ремонт всех узлов САУ, отметил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, слова которого приводятся в сообщении.

АСУНО позволяет ускорить подготовку к стрельбе и повысить ее точность. САУ «Мста-С» оснащена гаубицей 2А64 калибра 152 миллиметра. Самоходная гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских батарей и укреплений.

Ранее в августе в публикации Popular Mechanics отметили, что российская артиллерия превосходит украинскую. Дальность стрельбы российской «Мста-С» составляет 24,7 километра.