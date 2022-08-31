Боеготовность американской армии оказалась под угрозой. Все из-за Украины

Украинский конфликт опустошает американские склады боеприпасов, что вызывает тревогу у Пентагона

Из-за помощи Украине на американских складах образовалась нехватка 155-миллиметровых снарядов, пишет WSJ. Пентагон обеспокоен, ведь эти боеприпасы предназначались для отражения непредвиденных угроз, а на восстановление запасов могут уйти годы.

Гордон Луболд (Gordon Lubold), Нэнси Юссеф (Nancy A. Youssef), Бен Кеслинг (Ben Kesling)

Вашингтон – Военный конфликт на Украине опустошает американские запасы некоторых видов снарядов, и Пентагон не успевает их пополнять. Некоторые американские чиновники опасаются, что этот дефицит может поставить под угрозу боеготовность вооруженных сил США.

За последние полгода Соединенные Штаты поставили Украине 16 установок реактивных систем залпового огня HIMARS, тысячи единиц оружия, беспилотников, ракет и другого оборудования. Большая часть этой помощи, включая боеприпасы, поставлялась напрямую с американских складов, в результате чего запасы вооружения, предназначенного для противостояния непредвиденным угрозам, существенно уменьшились, о чем сообщают источники в Министерстве обороны США.

Одним из самых смертоносных видов оружия, которые Пентагон отправил на Украину, являются гаубицы, которые стреляют осколочно-фугасными 155-миллиметровыми снарядами весом около ста фунтов и которые способны точно поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров. По состоянию на 24 августа, как утверждают американские военные, вооруженные силы США отправили Украине около 806 тысяч единиц 155-миллиметровых снарядов. Американское военное ведомство отказалось сообщить, сколько их было на складах в начале года.

За последние несколько недель уровень запасов этих боеприпасов на складах вооруженных сил США стал "некомфортно низким", как выразился один чиновник. Он добавил, что пока объем резерва нельзя назвать критическим, поскольку в настоящее время Соединенные Штаты не участвуют ни в каких крупных военных конфликтах. "Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой", – отметил он.

Американские военные использовали гаубицы совсем недавно, а именно на прошлой неделе, чтобы нанести удар по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии. Уменьшение запасов 155-миллиметровых снарядов все больше беспокоит военных, которые предпочитают быть готовыми к любому развитию событий.

По словам представителей армии США, в настоящее время руководство вооруженных сил проводит "углубленный анализ производственной базы по выпуску боеприпасов" с целью выяснить, как можно поддерживать Украину, одновременно защищая "наши собственные потребности в поставках". Пентагон также попросил Конгресс выделить дополнительные 500 миллионов в год на модернизацию американских предприятий по выпуску боеприпасов. В вопросе увеличения производства армия опирается только на действующие контракты. Она пока не заключала никаких новых соглашений, чтобы быстрее восполнить запасы на складах, о чем сообщили чиновники армии США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли (Mark Milley) ежемесячно проводит ревизию арсенала США, чтобы знать, достаточно ли имеющихся запасов с учетом потребностей в боеприпасах на Украине. Об этом сообщили два источника из рядов вооруженных сил. На прошлой неделе Пентагон отправил на Украину снаряды для гаубиц другого калибра – 105-миллиметровые, – что отчасти отражает тревогу американской стороны по поводу запасов 155-миллиметровых боеприпасов.

Причиной угрозы такого дефицита стал вовсе не недостаток финансирования, объяснили источники, знакомые с ситуацией. На этой неделе Соединенные Штаты объявили, что выделят почти три миллиарда долларов на оказание помощи Украине в долгосрочной перспективе. Общая сумма средств, потраченных на оружие для Киева, уже достигла 14 миллиардов долларов, а сумма бюджета Пентагона на следующий год, которую запросила администрация Байдена, составила 773 миллиарда.

"Об этом знали. Это предвидели. Об этом предупреждали, в том числе руководители военно-промышленного комплекса. Этого можно было с легкостью избежать", – сказала Макензи Иглен (Mackenzie Eaglen), старший научный сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute в Вашингтоне.

По ее словам, нужно лишь, чтобы правительство потратило деньги на устранение этого препятствия.

"Есть проблемы, которые можно легко решить с помощью денег, – объяснила она. – И это одна из них".

Процедура закупок оружия и техники Пентагоном обычно начинается с того, что вооруженные силы формулируют свои потребности, затем их анализируют, после этого частный сектор выдвигает предложения. Но после начала украинского конфликта в феврале этого года чиновники военно-промышленного комплекса жалуются, что Пентагон далеко не всегда сообщает о своих потребностях, которые к тому же постоянно меняются. Это становится причиной отсрочек и лишает компании возможности подготовиться к увеличению объемов производства.

Запустить остановленные линии поставок за один день попросту невозможно, и на увеличение производства на действующих линиях тоже требуется время. Заводы уже производят 155-миллиметровые снаряды, однако не с такой скоростью, которая необходима Пентагону, чтобы восполнить запасы на складах.

По словам одного источника, в Соединенных Штатах между отправкой заказа на производство тех или иных снарядов и их поставкой может пройти от 13 до 18 месяцев. На восполнение запасов более сложного оружия, такого как ракеты и беспилотники, может уйти намного больше времени.

Отсрочка даже в один год – это проблема, потому что дефицит боеприпасов может образоваться очень быстро, учитывая скорость, с которой они расходуются в условиях конфликта.

"Страны принимают на себя риск того, что войны не будет, и исходят из того, что они сумеют среагировать при необходимости, – сказал Брэд Мартин (Brad Martin), директор Института безопасности цепочек поставок (Institute for Supply Chain Security) в структуре корпорации РЭНД. – Однако в реальности вы попросту можете не суметь быстро нарастить производство".

Чиновники Министерства обороны и сотрудники Конгресса считают, что за потенциальным дефицитом боеприпасов может стоять ряд факторов. Из-за действующих бюрократических механизмов Пентагон слишком медленно подписывает новые контракты для пополнения запасов и неохотно сообщает предприятиям о своих долгосрочных потребностях.

По мнению чиновников, отчасти эта проблема также объясняется отсутствием координации между той частью Минобороны, которая работает над поставками оружия на Украину, и бюрократическим аппаратом, который занимается закупкой оружия и боеприпасов. "Процесс заключения и реализации контрактов идет намного медленнее, чем расходование оружия, и вы мало что можете с этим поделать", – сказал один из сотрудников Конгресса.

19 июля во время телеконференции, посвященной финансовой деятельности компании, исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет (Jim Taiclet) сказал, что Пентагону еще только предстоит заключить контракты и согласовать с промышленниками закупки дополнительных материалов, а этот процесс часто занимает два-три года.

По его словам, Министерству обороны необходимо "переключить скорость", если оно хочет подготовить промышленность к увеличению количества заказов. "И я могу сказать, что пока оно даже не нажало на сцепление", – отметил он.