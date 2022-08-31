ВВС Пакистана получат истребители J-10CE в новом цветовом камуфляже

ЦАМТО, 30 августа. Очередная партия производимых китайской Chengdu Aircraft Industry Group для Военно-воздушных сил Пакистана истребителей J-10CE получит новый тактический камуфляж.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на новые изображения в китайской сети Weibo, последняя партия из двух произведенных в Китае истребителей J-10CE имеет зелено-серую камуфляжную схему с небесно-голубым днищем. Самолеты предыдущих партий были окрашены в стандартный малозаметный серый цвет.

По мнению издания, J-10CE новой партии, исходя из цветовой гаммы, предназначены для действий над морем на малых высотах по аналогии с "Мираж-5" Военно-воздушных сил Пакистана.

Напомним, что по сообщениям пакистанских СМИ, в прошлом году ВВС Пакистана заказали в общей сложности 25 самолетов J-10CE. Подробности контракта до сих пор неизвестны.

Церемонию принятия на вооружение первой партии из шести истребителей командование ВВС Пакистана провело на авиабазе "Минхас" в Камре 11 марта 2022 года. Два из них приняли участие в ежегодном параде в честь Дня Пакистана 23 марта 2022 года. Общее количество поставленных на данный момент самолетов также неизвестно.

По оценке китайского издания Global Times, "поставка J-10CE Пакистану открыла новую главу в сотрудничестве двух стран в области военной авиации и вносит значительный вклад в дальнейшее углубление китайско-пакистанского стратегического партнерства".

Пакистан является традиционным партнером Китая в сфере военной авиации. Страна не только приняла на вооружение истребители J-6, J-7 и штурмовик Q-5, но также приняла участие в разработке Китаем УТС базовой подготовки K-8. Китай и Пакистан совместно разработали легкий однодвигательный боевой самолет FC-1, также известный как JF-17.

J-10CE, разработанный авиационной промышленностью Китая, представляет собой всепогодный, сверхзвуковой однодвигательный, одноместный, многоцелевой истребитель поколения "4+". Он может применяться для поражения воздушных целей с большой дальности в сложной помеховой обстановке и нанесения ударов по наземным целям.

По заявлению разработчиков, самолет отличается современной авионикой и системами вооружения, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, коротким взлетом и посадкой, большим боевым радиусом, высокой маневренностью на средних и малых высотах, возможностью дозаправки в воздухе.

J-10CE не предназначены для замены ранее закупленных JF-17, а будут применяться с ними совместно.

Судя по фотографиям самолетов J-10CE ВВС Пакистана, они оснащены двигателями WS-10 производства китайской компании Shenyang-Liming, УР малой дальности PL-10 класса "воздух-воздух" и УР большой дальности PL-15 класса "воздух-воздух".