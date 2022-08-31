Премьер Моравецкий: Польша почти вдвое увеличит оборонный бюджет в 2023 году

ЦАМТО, 30 августа. Оборонный бюджет Польши увеличится в 2023 году почти в два раза. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер страны Матеуш Моравецкий 30 августа на пресс-конференции в Варшаве.

"Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 млрд. злотых (около 12,3 млрд. долл.). На будущий год мы планируем около 98 млрд. злотых (около 20,8 млрд. долл.) только в самом бюджете", – сказал М.Моравецкий.

"Сверх этого бюджета мы планируем еще выделить от 30 до 40 млрд. злотых (от 6,4 до 8,51 млрд. долл.) на закупку вооружения за границей", – добавил он.

М.Моравецкий отметил, что Совет министров "принял амбициозный бюджет на сложные времена".

По данным премьера, доходы госбюджета в 2023 году запланированы на уровне 604,4 млрд. злотых (около 128,6 млрд. долл.), что на 105 млрд. злотых (около 22,3 млрд. долл.) больше по сравнению с текущим годом. Расходы госбюджета запланированы на уровне около 669,4 млрд. злотых (около 142,4 млрд. долл.) при дефиците бюджета в 4,4%, передает "РИА Новости".