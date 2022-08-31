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РИА Новости

Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине

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Сотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле "Урал" в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле "Урал" в Херсонской области.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине, в частности, выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, а также охраняют важные государственные объекты, заявил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Золотова, в ходе спецоперации войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

"Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование", - рассказал Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что подразделения ведомства занимаются разведкой и корректировкой целей. Они уничтожаются либо артиллерией Росгвардии, либо с помощью Минобороны, после чего Росгвардия проводит дальнейшую зачистку этих мест, добавил Золотов.

"Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваем гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению", - добавил он.

Глава ведомства подчеркнул, что Росгвардия чувствует поддержку населения на освобождённых территориях Донбасса. "Они понимают, что защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей", - подытожил он.

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Росгвардия
Персоны
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