Войти
Lenta.ru

В России рассказали о производстве «Аиста»

197
0
0
Аист-2D
Аист-2D
Источник изображения: РКЦ «Прогресс»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») изготавливает основные части первого космического аппарата «Аист-2Т». О производстве спутника для стереоскопической съемки Земли сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«В настоящее время идет изготовление составных частей первого аппарата и его наземная отработка. Также активно идет изготовление бортовой аппаратуры», — рассказали в пресс-службе.

В РКЦ «Прогресс» уточнили, что перед этим завершили разработку конструкторской документации. Работы ведут по государственному контракту, который заключили с «Роскосмосом».

Два спутника «Аист-2Т» войдут в состав комплекса дистанционного зондирования Земли для стереоскопической съемки «Аист». В 2019 году РКЦ «Прогресс» выиграл конкурс на создание комплекса, который разрабатывают в рамках государственной программы «Космическая деятельность России». Аппараты «Аист-2Т» предназначены для получения панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений, а также цветных изображений земной поверхности.

В январе в РКЦ «Прогресс» сообщили, что спутник «Аист-2Т» способен снимать Луну, но из-за большой удаленности аппарат не сможет проводить стереоскопическую съемку земной поверхности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Луна
Похожие новости
11.02.2021
Российский «Прогресс» приостановил создание сверхтяжелой ракеты
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
23.09.2013
Земельно-имущественная реформа космического ведомства
09.09.2013
Россия работает над созданием «Воздушного старта»
10.08.2012
Источник: У России нет возможности создать ракету для полетов к Луне
02.11.2011
И все-таки она улетела!
15.04.2011
Космическая верфь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 05:08
  • 9
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 31.08 04:46
  • 30760
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 20:21
  • 9
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 30.08 18:13
  • 3
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»