Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле заявили, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

219
0
0
Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Специальная военная операции России продолжается в соответствии с имеющимися планами, ее цели будут достигнуты, заявили в Кремле, реагируя на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возврате территорий.

"Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Зеленского.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
07.06.2022
НАТО против русских: кого ждет полный разгром
15.01.2018
"Жест доброй воли"
02.02.2016
Сверхмалые надежды украинского флота
24.12.2013
Предварительные итоги мирового экспорта вооружений в 2013 году и за период 2010-2013 гг.
13.02.2009
В России надеются, что авиапромышленность Украины интегрируется в Объединенную авиастроительную корпорацию - вице-президент ОАК
22.08.2008
Война войной, а выставка по расписанию. Российские и украинские оружейники готовы к сотрудничеству
11.03.2008
Участие в международных выставках вооружения и техники в Нижнем Тагиле подтвердили 90 предприятий РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 05:08
  • 9
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 31.08 04:46
  • 30760
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 20:21
  • 9
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 30.08 18:13
  • 3
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»