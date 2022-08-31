В Кремле заявили, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Специальная военная операции России продолжается в соответствии с имеющимися планами, ее цели будут достигнуты, заявили в Кремле, реагируя на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возврате территорий.

"Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Зеленского.