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Военное обозрение

Объёмы производства разработанного в рамках СВО бронеавтомобиля «Ахмат» возросли в пять раз

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Источник изображения: topwar.ru

Российское предприятие "Ремдизель", являющееся разработчиком и производителем целой линейки бронеавтомобилей для российской армии, резко нарастило объемы выпуска нового броневика З-СТС "Ахмат". Бронеавтомобиль был разработан в рамках специальной военной операции российской армии на Украине.

Бронеавтомобиль "Ахмат" был разработан всего за 25 дней, работы над ним были начаты 27 марта и закончены уже в апреле. Для броневика была использована рама от серийного автомобиля, на которую устанавливается "надстройка" с защитой, аналогичной бронеавтомобилям "Тайфун", что соответствует 5 классу ГОСТ Р 50963-96 (держит пулю калибра 7,62 мм). Днище V-образное, выдерживает до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Кресла травмобезопасные.

Как пояснил главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович, с момента показа броневика объемы производства возросли в пять раз, машина вызывала большой интерес. Броневик собирается в 10 раз быстрее, чем "Тайфун", что позволяет выполнять заказы довольно быстро. Известно, что большую партию новых броневиков закупила Чечня, они пошли на оснащение силовых подразделений республики, в том числе участвующих в спецоперации.

В количестве не могу сказать, но уже поставлены машины. Для нас это очень большие цифры, почти в пять раз мы увеличили свой объем производства. Это цифры значительные

- приводит ТАСС слова Зараховича.

Бронеавтомобиль "Ахмат" 6Х6 предназначен для перевозки военнослужащих, но может быть использован в качестве санитарного автомобиля, возможность размещения санитарных носилок предусмотрена конструкцией. Рассчитан на 10 человек, включая экипаж, имеется люк для размещения стрелка.

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Россия
Украина
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