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ЦАМТО

Германия обсуждает с Грецией поставки вооружений на Украину в рамках "кругового обмена"

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Церемония получения вооруженными силами Греции первых колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4х4) из наличия армии США. Афины, 02.12.2021
Церемония получения вооруженными силами Греции первых колесных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4х4) из наличия армии США. Афины, 02.12.2021.
Источник изображения: посольство США в Греции и www.ekathimerini.com

ЦАМТО, 30 августа. Германия обсуждает с Грецией схемы поставки вооружений на Украину в рамках так называемого "кругового обмена".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила депутат бундестага (СДПГ), парламентский статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер.

Она пояснила, что в рамках такой схемы Германия поставляет ВиВТ союзникам, в то время как эти страны направляют свое вооружение Украине. Такая идея возникла вскоре после начала украинского конфликта – Европа хотела как можно быстрее направить Киеву тяжелое вооружение советского образца, которым украинские военнослужащие умеют управлять. Взамен страны, поставляющие советскую технику, должны получить от своих партнеров по НАТО западное вооружение.

"Как накануне сообщил канцлер (ФРГ), "круговой обмен" работает, о первом таком обмене мы договорились со Словакией, с Чехией мы также на верном пути, кроме того, мы ведем интенсивные переговоры об этом с Грецией", – сказала З.Меллер.

Она добавила, что Германия также продолжит помогать Украине и напрямую.

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Страны
Германия
Греция
Словакия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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