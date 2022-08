ВС Марокко намерены приобрести в США системы боевого управления – DSCA

ЦАМТО, 30 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Марокко в рамках программы "Иностранные военные продажи" наземных систем командования и боевого управления, а также связанного с контрактом оборудования.

Общая стоимость продажи может составить 141,1 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило американский Конгресс о планируемой продаже 25 августа.

Правительство Марокко обратилось к США с запросом о возможности приобретения шести многофункциональных систем распределения информации MIDS-JTRS (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems).

Запрос также включает: узкополосные/широкополосные терминалы KY-100M; криптографические приложения KIV-78 и KIV-77; загрузчики простых ключей AN/PYQ-10; дополнительные защищенные средства связи, криптографические устройства и высокоточное навигационное оборудование; несекретное и секретное программное обеспечение, программное обеспечение и вспомогательное оборудование; запасные части и агрегаты; вспомогательное и испытательное оборудование; техническую документацию; услуги обучения и учебное оборудование; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит укрепить безопасность союзника вне НАТО в Северной Африке.

В уведомлении отмечается, что предлагаемая продажа улучшит возможности ВС Марокко по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет обеспечения заблаговременного сбора информации, наблюдения и разведки.

Основными подрядчиками программы выбраны компании General Atomic Aeronautical Systems Inc., Lockheed Martin Inc., Raytheon Inc. и Leonardo SpA. Покупатель обычно требует выполнения сопутствующей контрактам офсетной программы, условия которой будут определены на переговорах между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.