Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился

ЦАМТО, 30 августа. Облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился, заявил генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин в интервью журналу "Национальная оборона".

В частности, по его словам, "в телескопическом прикладе упразднили металлическую трубу-основание приклада, заменив ее полимерным основанием. Изменилась также форма приклада и способ фиксации его по длине".

В.Лепин отметил, что "проведенные изменения уменьшили себестоимость, улучшили эргономику автомата, снизили массу и увеличили прочность приклада при падениях".

"Грамотное применение полимеров позволило изменить классический "калашниковский" узел – пистолетную рукоятку, ее выполнили заодно со спусковой скобой. Изменили способ крепления рукоятки к ствольной коробке, что позволило разместить в ней пенал с масленкой и принадлежностью", – сообщил В.Лепин.