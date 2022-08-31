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ЦАМТО

Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился

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АК-12
АК-12.
Источник изображения: Концерн «Калашников»

ЦАМТО, 30 августа. Облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился, заявил генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин в интервью журналу "Национальная оборона".

В частности, по его словам, "в телескопическом прикладе упразднили металлическую трубу-основание приклада, заменив ее полимерным основанием. Изменилась также форма приклада и способ фиксации его по длине".

В.Лепин отметил, что "проведенные изменения уменьшили себестоимость, улучшили эргономику автомата, снизили массу и увеличили прочность приклада при падениях".

"Грамотное применение полимеров позволило изменить классический "калашниковский" узел – пистолетную рукоятку, ее выполнили заодно со спусковой скобой. Изменили способ крепления рукоятки к ствольной коробке, что позволило разместить в ней пенал с масленкой и принадлежностью", – сообщил В.Лепин.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
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