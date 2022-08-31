Владимир Лепин: для "Калашникова" приоритетом есть и будет выполнение обязательств в рамках ГОЗ

ЦАМТО, 30 августа. Для "Калашникова" приоритетом есть и будет выполнение обязательств перед заказчиком в рамках гособоронзаказа, заявил генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин в интервью журналу "Национальная оборона".

При этом В.Лепин отметил, что "продукция предприятия всегда была востребованной не только в России, но и на мировом рынке. Да, санкции внесли свои коррективы в наши планы, но препятствия для "Калашникова" всегда были стимулом к развитию и способом выйти на новый уровень".

По его словам, "мы будем продолжать развитие стрелкового направления, высокоточного оружия. Также площадки Группы компаний активно работают в гражданских областях. На "Верфи братьев Нобель", которой в этом году исполняется 115 лет, создана хорошая база для производства и ремонта рыбопромысловых судов. Мы развиваем производство станков. Это проверенные временем изделия: универсальные токарно-винторезные станки ИЖ серии 250 ИТВМ, токарные и фрезерные станки с ЧПУ. Это направление крайне важно для нашей промышленности".

Касаясь экспортных перспектив В.Лепин заявил, что "конечно, санкции влияют, было бы неправильно это отрицать. Но даже в условиях беспрецедентного санкционного давления специалисты Рособоронэкспорта и ФСВТС России продолжают работу по выполнению взятых обязательств и поиску новых рынков. И за это мы им благодарны. Наш экспортный портфель не изменился. В основном он состоит из стрелкового оружия, управляемых ракет и боевых катеров".

На вопрос о планах на перспективу, В.Лепин ответил, что "во-первых, точно и в сроки выполнять гособоронзаказ. Во-вторых, разрабатывать и предлагать партнерам современные и перспективные образцы вооружений, качественные и надежные. В-третьих, развивать военно-техническое сотрудничество с участниками отрасли и зарубежными партнерами РФ. В-четвертых, заниматься разработкой импортозамещающих технологий и производством импортозамещающей продукции. В-пятых, осуществлять мероприятия по технологической модернизации производства".