Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню

Тайваньские солдаты во время празднования Национального дня в Тайбэе.

ЦАМТО, 30 августа. Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и отказались от контактов с Тайбэем по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе.

Об этом заявил "РИА Новости" официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на неназванные источники, президент США Джо Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 млрд. долл.

По данным Politico, речь идет о 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.

"Продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, поощряет сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе", – сказал "РИА Новости" Лю Пэнъюй на просьбу прокомментировать информацию о готовящейся продаже вооружений.

Дипломат отметил, что США следует "немедленно прекратить продажу оружия Тайваню и контакты с ним по военной линии, перестать создавать факторы, которые способны спровоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе, и на деле подкрепить заявление правительства США о неприятии независимости Тайваня".

При этом Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай "будет и впредь принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности".