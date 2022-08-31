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ЦАМТО

Первые истребители "Тайфун" прибыли в Катар

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Источник изображения: Фото: qna.org.qa

ЦАМТО, 30 августа. На авиабазе Духан 27 августа в присутствии эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани состоялась церемония встречи первой партии заказанных для ВВС Катара истребителей "Тайфун".

Точное количество прибывших в Катар истребителей не раскрывается. Первый истребитель "Тайфун" был передан ВВС Катара на предприятии компании BAE Systems в Уортоне 15 августа 2022 года. Планировалось, что до конца месяца из Уортона в Катар вылетят четыре самолета "Тайфун". Истребители будут применяться для обеспечения безопасности в ходе Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября.

ВВС Катара уже подготовили достаточное количество летных экипажей во время обучения в составе катарско-британской 12-й эскадрильи, размещенной в Конингсби. Эта эскадрилья также будет переброшена в Духан на шестимесячный период в сентябре. Последний из 24 заказанных самолетов будет передан ВВС Катара к середине 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, 17 сентября 2017 года министры обороны Великобритании и Катара подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 многоцелевых истребителей "Тайфун". Оно также включало опцион на поставку 6 реактивных УТС "Хок AJT". 10 декабря 2017 года правительство Катара заключило с BAE Systems контракт стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов (около 6,9 млрд. долл.) на поставку истребителей, сопутствующих пакетов обслуживания техники и обучения личного состава. В июне 2018 года в контракт было внесено изменение, увеличивающее количество закупаемых УТС до девяти. Контракт вступил в силу 18 сентября 2018 года после получения компанией первого платежа.

Поставка первого самолета "Хок AJT" объединенной учебной эскадрилье на а/б "Лиминг" (Великобритания) была выполнена в сентябре 2021 года. Летные испытания первого истребителя "Тайфун" начались в Великобритании в конце ноября 2021 года.

Поставка истребителей "Тайфун" осуществляется в рамках широкомасштабной программы модернизации авиационного парка ВВС Катара. Ранее Катар также приобрел ударные вертолеты AH-64E "Апач Гардиан" и учебно-тренировочные H125, самолеты ВТА C-17 "Глоубмастер-3" и C-130J "Геркулес", 36 французских истребителей "Рафаль" и 36 американских F-15QA.

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Страны
Великобритания
Катар
США
Продукция
AH-64
C-130
C-17
Rafale
Компании
BAE Systems
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