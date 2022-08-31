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Военное обозрение

Администрация Джо Байдена намерена поставить Тайваню вооружений на 1 млрд долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Тайвань, несмотря на позицию Китая, причем Вашингтон планирует поставить на остров новую партию вооружения на сумму свыше 1 млрд. долларов. Белый дом уже готовит соответствующее обращение к Конгрессу за разрешением.

По данным американской прессы, Джо Байден в ближайшее время обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить выделение военной помощи Тайваню на 1,1 млрд. долларов. В принципе, вопрос можно считать уже решенным, остались только формальности. После получения разрешения от конгрессменов, администрация Байдена выделит необходимую сумму на закупку для Тайбэя 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.

В Пентагоне подтвердили подготовку к оказанию военной помощи Тайваню и осудили "военную активность" Китая вокруг острова.

Пекин, в свою очередь, потребовал от США остановиться и перестать поставлять вооружения Тайваню, вмешиваться во внутренние дела Китая и вообще данного региона под предлогом "оказания помощи". Все попытки США вмешаться заканчиваются резким ростом напряженности и военными конфликтами. Так было по всему миру, начиная после Второй мировой войны и политика Вашингтона с того времени никак не поменялась.

Поставляя оружие Тайваню, США грубо нарушают принцип "одного Китая", который якобы на словах поддерживают. По крайней мере, сонный Джо об этом говорил прямо. В Пекине предупредили, что рост напряженности в регионе, попытки Тайбэя вести самостоятельную политику и вооружаться могут привести к эскалации конфликта и перерастания его в активную фазу.

Судя по действиям Вашингтона, администрация Байдена намерена разжечь второй военный конфликт после Украины. Задачу ослабить Россию и Китай никто не снимал, но по мнению аналитиков, переориентация внимания США на Азию приведет к ослаблению влияния Америки в Европе, так как два фронта Вашингтон уже не потянет.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
AIM-9
Harpoon ПКР
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