В NASA заявили об отсутствии препятствий для запуска миссии к Луне 2 сентября

Руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин добавил, что проблемы с выявленной утечкой водорода в двигателе ракеты-носителя разрешены и проблем с работой самого двигателя нет

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Технические проблемы, возникшие в ходе попытки запуска в понедельник ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion в рамках беспилотного полета к Луне, не являются серьезными, новую попытку планируется предпринять, согласно расписанию, в пятницу, 2 сентября. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин.

"Пятница совершенно точно остается в планах. Ориентируемся на цикл в 96 часов (новая попытка запуска через 96 часов после предыдущей - прим. ТАСС)", - сказал он.

Сарафин добавил, что проблемы с выявленной утечкой водорода в двигателе ракеты-носителя разрешены, проблем с работой самого двигателя нет. Однако к тому времени, когда должны были быть завершены все повторные проверки, окно для запуска уже закрылось бы. "Так что решили на сегодня отказаться", - отметил Сарафин.

Директор NASA Билл Нельсон добавил, что не считает решение отменить 29 августа запуск чем-то серьезным и угрожающим лунной программе.

Старт миссии Artemis I был отменен утром в понедельник по времени Восточного побережья США из-за технических проблем. Была обнаружена утечка водорода в одном из двигателей ракеты-носителя. Новая попытка планируется на 2 сентября.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета. Весной 2019 года НАСА анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) НАСА рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.