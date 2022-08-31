Отсутствие лидеров: почему Европа не станет стабилизирующей силой

Европа должна поставить перед собой новую экзистенциальную цель

Европейская модель развития разбилась о реалии 21-го века, пишет La Croix. Клое Ридель описывает причины разобщенности ЕС и объясняет, почему Европа не сможет стать стабилизирующей силой, способствующей сохранению мира. Главный фактор — нехватка сильных лидеров, готовых на реальные действия.

Правительственная служащая Клое Ридель написала книгу о потрясениях Европы на фоне ситуации на Украине ("От одной войны к другой"). Она анализирует разрушение европейской модели развития и ее стирание с геополитической точки зрения.

La Croix: 24 февраля 2022 года реальность приближения военного конфликта пробудила Европу, находящуюся в экзистенциальном кризисе… Когда начался этот кризис?

Клое Ридель: Европа уже двадцать лет страдает от глубокой дезориентации. Модель, по которой она развивалась в 1950-х годах — мир, федерализм и рынок — разбилась о реалии 21-го века. Мира было недостаточно, чтобы стимулировать совместные действия. Перспектива федерализма стала постепенно исчезать после провала Европейской конституции в 2005 году и Брексита. А что касается рынка, он подвергся критике. Одни считали его плохо развитым, другие видели в нем носителя деструктивной и неравноправной глобализации. С начала 2000-х годов мы должны были понять, что идея европейского строительства устарела. Это привело к нашему геополитическому самоуничижению и ослаблению перед лицом авторитарных режимов.

— Как вы объясните отсутствие реформ европейской модели за последние двадцать лет, несмотря на признаки ее провала?

— Отсутствием лидеров. С 2005 года Европа находится в состоянии постоянного кризиса, когда практиковалась опасная дипломатия и никто не пытался задаваться вопросами. Кризис еврозоны хорошо это демонстрирует: ею управляли импровизированно, принимая жесткие решения по принципу "кто платит, тот и заказывает музыку". Такие решения нанесли огромный ущерб европейскому духу сотрудничества. Брюссель постепенно занял "оборонительную" позицию. Впечатляющим стал пример Брексита: европейские государства смогли объединиться для защиты рынка, но были не в состоянии сделать то же самое по другим вопросам. Последние двадцать лет приняли форму промежуточного состояния, полумрака, когда ты не знаешь, где находишься и куда идешь. Такая ситуация привела к полной разобщенности по отношению к богатым и иностранным державам, прежде всего к России и Китаю.

— Именно в этих условиях ультраправым удалось навязать свои темы, а иногда и захватить власть: связано ли это также с исчерпанием европейской модели развития?

— Правые воспользовались периодом кризиса и идеологической неразберихи. Мы недооценили их влияние и не могли объяснить, как несколько сотен мигрантов на границе сейчас вызывают панику на всем континенте? Правые решительно выходят на европейский уровень, потому что они нашли в идее европейской цивилизации новый источник для борьбы за идентичность. Под эгидой Виктора Орбана они сформулировали новую идею Европы со своей моделью: экзистенциальная цель сохранения европейской цивилизации, описанной как цивилизация белых и христиан, институциональная доктрина минимального сотрудничества между нациями и программа, направленная на отказ от иммиграции и на продвижение "традиционной семьи"… После миграционного кризиса 2015 года только правые борцы за идентичность бросили вызов ослабленному и стареющему европейскому порядку.

— В своей книге вы пишите, что с момента начала военной операции на Украине мы переживаем момент сопротивления идентичности. Почему?

— Сопротивление одного государства империализму выявило чувство европейской принадлежности совершенно иначе, чем то, за которое выступали правые борцы за идентичность. Речь идет о принадлежности, основанной на привязанности к цивилизации, которая представляет собой не исчезающую этническую и религиозную однородность, а меняющийся образ жизни и набор ценностей. Этот конфликт затрагивает нашу сущность и возвращает призраков прошлого. Точно так же, как Вторая мировая война стала отправной точкой для мирной Европы, конфликт на Украине может стать началом могущественной Европы, способной распоряжаться своей судьбой. Тем не менее, на данный момент я не вижу никакой инициативы, способствующей прекращению этой катастрофы.

— Как вы это объясните?

— Не хватает лидеров. В 1950 году был создано Европейское сообщество угля и стали (CECA) по инициативе предпринимателя Жана Моне и подписано политическое соглашение между Францией и Германией. Кто в современной Европе мог бы предложить инновационный проект? Макрон вызвал возмущение в Центральной Европе и на Украине, заявив, что Россию нельзя унижать. Канцлер Германии ослаблен. В Италии к власти могут прийти ультраправые. Центральная Европа, изначально отсутствовавшая в европейском строительстве, проявляет больше инициативы…Первыми в Киев поехали лидеры Литвы, Польши, Чехии и Словении. Именно они требовали ввести эмбарго на российские энергоносители.

— Какая инициатива могла бы способствовать открытию "новой главы"?

— Эммануэль Макрон упомянул идею европейского политического сообщества. Эта идея развивалась в правильном направлении, потому что она воплощает в себе что-то новое и может способствовать участию Украины, Молдовы и Балкан в европейских дискуссиях, возвращению Великобритании в Европу, чтобы обсуждать вопросы безопасности, экологии, энергоснабжения. Вместо этого мы символически одобрили кандидатуру Украины и Молдовы для вступления в Европейский Союз, что не решит никаких краткосрочных проблем, затем мы приняли участие в саммите НАТО, посвященном вступлению в альянс Финляндии и Швеции. С тех пор мы больше не говорим о европейской стратегической автономии…

— На какие цели должна быть ориентирована Европа по окончании украинского конфликта?

— Европа должна поставить перед собой новую экзистенциальную цель, которая могла бы заключаться в защите своей цивилизации в хаотичном и многополярном мире. Ей нужно перестать уничтожать себя изнутри. Европа должна выдвигать на первый план то, что ее отличает: демократический либерализм и социальное государство. Она может отстоять настоящую модель здорового образа жизни. Она должна основывать свое развитие на защите и укреплении могущества, а не на либерализации и торговли любой ценой. Только тогда она сможет стать стабилизирующей силой, способствующей сохранению мира.

Автор: Тео Мой (Théo Moy)