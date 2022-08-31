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ТАСС

Лула да Силва заявил, что ситуация на Украине наносит комплексный ущерб всей Европе

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Бывший президент Бразилии Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Лула да Силва.
Источник изображения: © AFP 2022 / DOUGLAS MAGNO

Бывший президент Бразилии пояснил, что речь идет о потерях для экономики, энергетики, продовольственной безопасности и спокойствия европейских стран

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /ТАСС/. Текущая ситуация на Украине наносит многоплановый ущерб безопасности всей Европы, хотя и складывается непосредственно на периферии континента. Такое мнение высказал бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, вновь претендующий на высший государственный пост на предстоящих в октябре выборах.

"Мне очень жаль, что на заднем дворе Европы идет война. [Это] Европа, которая сильно пострадала в ходе двух мировых войн. Европа, которая является моделью социального благополучия, достигнутого человечеством. Европа, имеющая достаточно передовое политическое устройство. Эта Европа не должна была стать жертвой войны, которая идет не непосредственно в самой Европе, но наносит ущерб Европе с точки зрения экономики, энергетики, продовольственной безопасности и спокойствия", - сказал экс-президент в понедельник в ходе встречи с представителями Европарламента. Трансляция мероприятия велась на его канале на портале YouTube.

"Надеюсь у нас хватит сил для того, чтобы эта война закончилась как можно скорее, чтобы и к нам, и в Россию, и на Украину вернулся мир", - добавил он. По мнению Лулы да Силвы, текущая ситуация на Украине стала следствием "поспешности, отсутствия диалога, лидерства и желания избежать войны". "По опыту знаю, что если одна из сторон не хочет, то ничего не случится", - сказал он.

Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам Бразилии предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов и членов заксобраний штатов, намечены на 2 октября. Если ни один из кандидатов в президенты не наберет больше 50% голосов, 30 октября пройдет второй тур. Согласно результатам последних опросов общественного мнения, Лула да Силва имеет более высокие шансы на победу. В первом туре его готовы поддержать 44% опрошенных. За действующего президента Жаира Болсонару намерены проголосовать 32% респондентов. 

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