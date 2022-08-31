Постпред США в ООН предложила России и Китаю «скинуться» на восстановление Афганистана

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Соединенные Штаты должны сами платить за свои ошибки, а не пытаться перекладывать их на других. С таким заявлением выступил постпред России в ООН Василий Небензя, комментируя обвинение представителя США в том, что Россия и Китай якобы недостаточно финансируют Афганистан.

Вашингтон в лице своего постпреда в ООН Линды Томас-Гринфилд предложил Москве и Пекину "скинуться" на восстановление Афганистана, экономику которого за 20 лет оккупации полностью уничтожили американцы. На заседании Совбеза ООН, посвященном годовщине бегства американцев из Кабула, постпред США попыталась обвинить Россию и Китая в якобы недостаточном финансировании Афганистана. По ее словам, только США и их союзники "восстанавливают" эту страну, тогда как Москва и Пекин от этого самоустранились.

В ответ российский постпред выразил недоумение, почему Россия и Китай должны платить за уничтоженную американцами в течение 20 лет экономику страны, и предложил США самим платить по своим счетам, а не перекладывать свои ошибки на других. Кроме того, Небензя предложил Вашингтону вернуть средства Афганистана, замороженные на счетах западных банков.

Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух (...) вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам

- заявил российский постпред, добавив, что Россия и так помогает Афганистану и продолжит помогать.

Напомним, что американцы фактически оккупировали Афганистан в 2001 году, введя туда свои войска под предлогом борьбы с международным терроризмом после атаки башен-близнецов 11 сентября. В 2021 году талибы* (движение Талибан признано террористическим и запрещено в России) начали наступление и в августе вошли в Кабул. Американские войска буквально бежали из страны, бросив там вооружение и боевую технику на несколько десятков миллиардов долларов.