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Известия.ru

Десантники РФ уничтожили технику ВСУ из ПТРК «Корнет» и гаубиц «Гиацинт-Б»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Противотанковые и артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожают позиции украинских националистов. Минобороны 30 августа опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации по защите Донбасса.


Отмечается, что расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики готовились к наступлению в лесной посадке.

Кроме того, артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» на расстоянии до 28 км уничтожили позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии.

Как уточнил командир орудия, задачи поступают каждые 10–20 минут. Военные работают как днем, так и ночью. Когда идет огонь по российским позициям, все идут в укрытие. Когда обстрелы прекращаются, военнослужащие принимают цели и установки, открывают огонь в ответ.

«Мы справляемся со всеми задачами, победа будет за нами», — сказал он.

Накануне сообщалось, что штурмовые отряды ВДВ освободили от националистических подразделений село Благодатное в Николаевской области, которое до 2017 года называлось Комсомольское.


Ранее, 27 августа, военный эксперт Константин Сивков прокомментировал «Известиям» успешное предотвращение военными ВДВ прорыва ВСУ на николаевско-криворожском направлении в ходе проведения спецоперации. По его словам, со стороны украинских боевиков это была либо разведка боем, либо попытка улучшить тактическое положение и выдать попытку за особую победу ВСУ, о чем их просит Запад.

Прорыв мотопехоты ВСУ был остановлен ранее в этот же день ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов.

За день до этого появилась информация о том, что ВС РФ за сутки ударами по 25-й воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки уничтожили более 50 украинских боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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