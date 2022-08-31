Американский эксперт рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Чем закончится конфликт на Украине?

Если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, пишет основной автор военной доктрины США "Шок и трепет" на страницах The Hill. Ситуация на поле боя зашла в тупик, который рискует стать постоянным и перерасти в замороженный конфликт.

Харлан Ульман

Чем закончится конфликт на Украине? Киев по понятным причинам считает насущным вопросом выживание Украины как свободного, независимого и суверенного государства. В результате президент Владимир Зеленский поставил перед собой задачу-максимум — вернуть все и почти все 20% утраченной украинской территории — и потребовал от Москвы безусловных репараций.

Однако цели Зеленского недостижимы — если только в России не сменится режим или войска не поднимут мятеж. США и Запад отчасти сдерживают свою поддержку, чтобы не спровоцировать дальнейшей эскалации со стороны Москвы. В результате ситуация на поле боя зашла в тупик, который рискует стать постоянным и перерасти в замороженный конфликт. Едва ли Украина получит достаточно средств для эффективного общевойскового наступления и вернет себе все утраченные земли.

Цели Москвы менее очевидны. Некоторые утверждают, что президент России Владимир Путин добивается мирного урегулирования — чтобы Россия сохранила за собой полный контроль над Крымом и Донбассом. Изданный на прошлой неделе указ об увеличении численности российской армии на 137 тысяч человек призван усилить позиции Москвы. Сигнал о готовности вести боевые действия до победного конца может сделать переговоры более приемлемыми для Киева. Однако, чтобы укомплектовать и обучить более крупную армию, понадобится время, да и увеличение призыва русским не понравится.

Кроме того, российская военная доктрина предполагает применение ядерного оружия для защиты от экзистенциальной угрозы государству (то есть режиму). Приведет ли "поражение" на Украине (имеется в виду существенная потеря ныне занятых территорий) к ядерному удару в стиле "шока и трепета", который повлечет за собой капитуляцию Киева или навяжет ему мир? Это один из тех животрепещущих вопросов, которые нельзя ни сбросить со счетов, ни дать на них однозначный ответ.

Учитывая, что все войны рано или поздно кончаются, какова стратегия США и Запада, чтобы прекратить боевые действия на условиях, благоприятных либо приемлемых для Украины? Похоже, такой нет вовсе. Стремиться уничтожить достаточное количество российских солдат и навязать Москве такие издержки, которые вынудят ее пойти на переговоры или, как минимум, смириться с прекращением огня на условиях Зеленского, — не только глупость, но и безрассудство. Разумеется, одной из негласных целей по-прежнему может быть обескровить Россию как можно сильнее (как в свое время в Афганистане США пытались ослабить СССР и в конце концов вынудить его уйти).

Пошел уже седьмой месяц боевых действий (или восьмой год, если началом конфликта считать присоединение Крыма в 2014 году). Приближается зима, и отношения Европы и НАТО с Россией будут все сильнее определяться поставками энергоносителей. Путин продолжит энергетический шантаж, чтобы ослабить коалицию. В этом ему помогает высокая инфляция и политическая нестабильность на Западе.

Американская и итальянская политика капризна и непредсказуема. Великобританию возглавит четвертый премьер всего за несколько лет — причем троих его предшественников бесцеремонно вышвырнули. Насущный вопрос — как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или наметится постоянный тупик?

Тем временем Китай и Россия сблизились, при этом роль старшего в стратегическом партнерстве отводится Пекину. Едва ли он будет возражать против переговоров или прекращения огня. Наоборот, ему придется не по нраву эскалация — ведь она навредит его экономике, которая и так хворает.

Таким образом, единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях. Но в военном конфликте здравый смысл и рациональное мышление теряются первыми. Казалось бы, лучший способ — убедить Путина и Зеленского или внушить им, что поиск урегулирования в их личных интересах. Путин с этим, может, и согласится, но Зеленский точно нет. Поэтому судьба дальнейшего урегулирования не может зависеть от одного Зеленского. Он должен понять, что боевые действия необходимо закончить, если Украина хочет выжить как независимое государство.

В прошлом США и НАТО уже пытались навязать лидерам свою волю и вынудить их прекратить конфликт. США проделали это во Вьетнаме, Афганистане и Ираке — но все три попытки кончились плохо. С другой стороны, НАТО добилась некоторого успеха на Балканах. Следовательно, есть некий риск.

Вообще, пытаться прекратить этот конфликт — в каком-то смысле сизифов труд: президент Байден уже назвал Путина военным преступником. Так что, возможно, лучшим посредником для Москвы станет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для Украины же это явно США, а Запад должен гарантировать Киеву долгосрочную поддержку и помощь в обеспечении независимости. При этом даже сам запуск переговорного процесса отнюдь не гарантирует успеха. Но какова альтернатива?