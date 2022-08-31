Заместитель главнокомандующего ВМС КНР контр-адмирал Ван Хай и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков после окончания военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие-2015.

Военные маневры России и Китая: нужно ли Западу опасаться союза Путина и Си?

Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит и США, и ЕС, пишет немецкий "Тагесшпигель". Производит впечатление сам факт недавних совместных учений российских и китайских военнослужащих. Для Москвы даже напряжение сил на Украине не может заслонить китайскую тему.

Войска России и Китая проводили совместные учения еще в 2018 году. Нынешние маневры "Восток" не такие масштабные. Потому что многие воинские части Москвы задействованы на Украине.

Китайская Народная Республика (КНР) пошлет войска в Россию на совместные военные учения "Восток", которые начнутся во вторник и продлятся неделю. В 2021 году вооруженные силы обеих стран уже проводили несколько раз совместные маневры на суше и на море.

На Западе растет опасение, что эти две супердержавы сблизятся в политическом, экономическом и военном отношении. Что говорит в пользу этого предположения и что против? Четыре эксперта анализируют происходящее.

Какие цели преследует Москва, стремясь к сотрудничеству с Китаем?

ШТЕФАН МАЙСТЕР (Stefan Meister) — эксперт по России в Немецком обществе внешней политики:

"В этих маневрах под руководством России принимают участие и другие государства, в том числе Белоруссия, Индия, Таджикистан и Монголия. То есть это не двусторонняя акция России и Китая. Для России важно продемонстрировать, что она не в изоляции и что она имеет военных партнеров. И все это — несмотря на западные санкции из-за Украины.

Так как это не первые совместные маневры с участием Китая, то способность двух армий действовать совместно усиливается. Но в то же время нужно внимательно посмотреть, какие конкретно действия отрабатываются, сколько войск действительно принимают участие в учениях. Актуален и вопрос: а не служат ли эти маневры в первую очередь пропагандистским целям? Действительно важные действия российская армия отрабатывает без ‘стран-партнеров‘. Определенные войсковые части и системы вооружения не принимают участия в маневрах с так называемыми „союзниками России“.

По официальным данным, в „Востоке-2018“ участвовало 300 тысяч военнослужащих. Но теперь из-за того, что многие российские войска задействованы на Украине, маневры 2022 года будут значительно менее масштабными".

УЛЬРИКЕ ФРАНКЕ (Ulrike Franke) — эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне:

"Россия преследует как практические, так и долгосрочные геостратегические цели. На фоне войны на Украине поддержка Китая для России крайне важна.

Китай создал рамочные условия, сделавшие возможным вторжение России на Украину. Незадолго до начала войны обе страны опубликовали заявление, где заверили друг друга в дружбе. С начала войны Китай распространяет дезинформацию в угоду России, в том числе российский нарратив, что якобы НАТО несет часть ответственности за войну. Китайские фирмы сотрудничают с российскими вооруженными силами.

Однако более важную роль, чем военная поддержка, играют экономические связи. Россия видит в Китае торгового партнера, чьё значение для нее постоянно возрастает, особенно в ситуации, когда из-за санкций торговля с Западом идет на спад. В геостратегическом плане России хочет противостоять главенству США. Путин стремится к установлению многополярного мира.

В деле ослабления Запада Китай — самое главное действующее лицо для России. Однако альянс с Пекином ставит ее перед особым вызовом, потому что в этом союзе КНР-РФ Россия — однозначно младший партнер. Остается надеяться, что это непрочная конструкция. Она Путину не по душе".

ЕЛЕНА ЛЕГАРДА (Helena Legarda) анализирует китайскую оборонную политику в Институте изучения Китая Фонда Меркатора:

"Действуя на фоне усиливающейся международной изоляции России, власти в Москве рассматривают Китай в качестве ключевого партнера. Так как многие западные рынки для России закрыты, она хочет наращивать экспорт в Китай и импортировать оттуда высокотехнологичные продукты, которые она больше не может получить на Западе.

Россия хочет показать, что она не изолирована. Больше того, она намерена сотрудничать с Пекином, чтобы ограничить глобальное влияние Запада — вот что Москва хочет показать".

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР (Wolfgang Richter) — полковник в отставке и военный эксперт Фонда науки и политики:

"В истории отношений между Россией и Китаем были проблемы. Сегодня Россия превосходит Китай только в ядерной сфере, ее обычные вооруженные силы в Азии сильно поредели.

Глобальная экономическая мощь Китая для Москвы одновременно и вызов, и шанс. Стратегическое партнерство с Пекином снижает риски для России и открывает новые пространства для действий. Совместными маневрами на северной границе Китая, проводимыми каждые четыре года, Москва демонстрирует также, что она не находится в международной изоляции. Участие индийских войск в учениях это подчеркивает.

В то же время маневры свидетельствуют об общности в оценке рисков и затрудняют оценку рисков потенциальными партнерами. Хотя между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене неким ‘многополярным’ порядком. Москва также хочет показать, что, помимо способности действовать на Украине, она по-прежнему обладает значительными военными ресурсами".

Какие цели преследует Китай сотрудничеством с Россией?

ЕЛЕНА ЛЕГАРДА: "Пекин использует отношения с Россией, чтобы добиваться собственных целей. Часто они совпадают с российскими. Как и Москва, Пекин видит в США главного противника. Он рассматривает Россию как полезного партнера, когда речь идет о том, чтобы противостоять попыткам Запада сдерживать подъем Китая. А также в случаях, когда обсуждается создание нового мирового порядка.

В экономическом плане Китай пользуется возможностью использовать изоляцию России, чтобы дешево покупать у нее нефть, газ и другие товары. Совместные маневры дают имеющим мало боевого опыта китайским военным возможность учиться у российских коллег.

В целом Китай осторожно подходит к сотрудничеству с Россией. Он не хочет еще больше испортить жизненно важные для него отношения с Западом, так как это может подвергнуть опасности его собственную стабильность и стратегические интересы".

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР:

"Китай опасается нестабильности в своем северо-западном регионе и ищет партнеров для борьбы с сепаратизмом и терроризмом. Именно в ней, в борьбе с сепаратистами, находится будущая точка приложения стратегической мощи Китая. Он должен быть уверен в своей способности обеспечить приложение этой мощи. И Москва нужна Пекину в первую очередь как стратегический партнер в глобальном соперничестве с США.

Взаимная поддержка позволяет обеим сторонами действовать более свободно на региональном уровне. Но в то же время Китай не может открыто поддержать действия России в отношении Украины. Для своего экономического подъема Китаю нужен мировой порядок, основанный на уставе ООН. Даже в отношении Тайваня Китай действует в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности признанных ООН государств".

УЛЬРИКЕ ФРАНКЕ:

"Китай действует крайне осторожно. Хотя он и перенял многие элементы российских нарративов, но на словах он признает территориальную целостность Украины.

С экономической точки зрения Китай заинтересован в том, чтобы дешево покупать российское сырье. Страна получает двойную пользу от западных санкций, которые одновременно вредят как европейской, так и американской экономике.

В принципе Пекин приветствует всё, что ослабляет Запад, занимает США и НАТО и таким образом не позволяет им слишком много внимания уделять Китаю. Кроме того, Китай хочет показать, что есть альтернатива западному мировому порядку. И что у него есть и другие партнеры".

ШТЕФАН МАЙСТЕР:

"Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные — США, и пытаются подкрепить свои представления о мощи и ревизионистскую политику военными средствами — вооружением и совместными учениями.

В то же время каждая из этих двух стран следит за тем, чтобы не быть втянутой в конфликт другой. Они используют подобные маневры и совместные акции своих руководителей, чтобы продемонстрировать наличие альянса между ними. Однако такой альянс движим их интересами и имеет свои границы".

Должен ли Запад опасаться этого альянса и как ему реагировать?

УЛЬРИКЕ ФРАНКЕ: "Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом. Однако маловероятно, что эти две страны образуют такой тесный союз, как например, НАТО.

Китай не хочет ограничивать себя в возможностях и не спешит ссориться со странами Запада, в том числе с европейскими".

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР: "Заниматься пропагандой ‘борьбы демократий против автократий’ стратегически неумно. Она подрывает основанный на принципах ООН мировой порядок, ведет к возникновению противоположных полюсов и конфронтации новых антагонистических блоков.

Устав ООН провозглашает равноправный суверенитет всех государств независимо от их политических систем. Идеалистическая картина мира в черно-белых тонах далека от реальности, потому что она затуманивает нюансы и серые зоны политических систем. Этой картине трудно доверять, потому что она причисляет авторитарных союзников и партнеров к собственному лагерю".

ЕЛЕНА ЛЕГАРДА: "Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства, подрывающие основанный на правилах миропорядок.

Импортируемое из России оружие помогает Китаю в быстрой модернизации армии. Усиливающаяся координация действий России и Китая в ключевых областях, в том числе их способность вести гибридные войны и действовать вместе в Арктике, — все это вызывает беспокойство.

Кроме того, практически нет перспектив на то, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. Запад должен сконцентрировать внимание на том, чтобы минимизировать влияние китайско-российского сотрудничества на его интересы и безопасность, а также влиять на динамику этого сотрудничества, где только возможно".

ШТЕФАН МАЙСТЕР: "Запад должен проанализировать, какие возможности создали оба государства и как их сотрудничество в области обороны, военного строительства и спецслужб смещает стратегическое равновесие в различных регионах.

Это необходимо делать и в отношении Тайваня, чтобы западные страны вновь не были застигнуты врасплох действиями России или ее партнера, как это случилось в случае с Украиной".

Кристоф фон Маршалл (Christoph von Marschall)