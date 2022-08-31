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РИА Новости

"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли

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Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".
Источник изображения: © Фото : ZALA AERO GROUP

Гендиректор концерна "Калашников" Лепин: "КУБ-БЛА" могут установить на военные корабли

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" могут быть установлены на катерах и кораблях для выполнения спецзадач, заявил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"Развитие линейки "КУБ-БЛА" на этом не закончится. Наши эксперты видят необходимость адаптации этого изделия для эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения. Эта работа уже ведется в инициативном порядке. Возможность морского применения может быть реализована для разведывательных и ударных БЛА", - заявил Лепин в интервью журналу "Национальная оборона".

В частности, по его словам, такие технологические решения будут предлагаться как эффективный инструмент мониторинга и охраны национальных территориальных вод.

"Кроме того, ударные БЛА на базе "КУБов" получили необходимые документы, разрешающие их экспорт. Теперь мы совместно с АО "Рособоронэкспорт" сможем представлять данное изделие за рубежом, где этот вид вооружения имеет хорошие перспективы", - отметил Лепин.

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