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РИА Новости

"Калашников": беспилотник "КУБ-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение

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"КУБ-БЛА"
"КУБ-БЛА".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Гендиректор концерна "Калашников" Лепин: беспилотник "КУБ-БЛА" рекомендован к принятию

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ" успешно прошли госиспытания и рекомендованы к принятию на вооружение российской армии, заявил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания "КУБ-БЛА", барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение", - заявил Лепин в интервью журналу "Национальная оборона".

Он пояснил, что основные задачи боеприпаса — уничтожение живой силы противника, нанесение максимального урона инфраструктуре, поражение легкобронированной техники.

"Именно над решением этих задач работают наши специалисты по БЛА. Впервые мы представили комплекс с управляемым боеприпасом "КУБ-БЛА" в 2019 году, и за последние два года мы завершили серию испытаний и опытную эксплуатацию", - отметил Лепин.

О том, что беспилотники "КУБ" успешно прошли госиспытания, в декабре прошлого года сообщал РИА Новости источник, близкий к Минобороны. Он говорил, что серийные поставки в войска запланированы на 2022 год.

При этом в мае Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб". Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, удар был нанесен в районе села Подгорное.

"КУБ" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.

Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении.

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Страны
США
Компании
M777
Беспилотные системы
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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