Войти
Lenta.ru

В России рассказали о превосходстве БМП-3 над бронетехникой Украины

193
0
0
БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российские боевые машины пехоты БМП-3 превосходят всю гусеничную технику вооруженных формирований Украины (ВФУ), которую используют для доставки пехоты. О преимуществах БМП-3 рассказали в публикации «Российской газеты».

Издание утверждает, что БМП-3 в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали высокую огневую мощь и подвижность, а также точность прицельных комплексов. На машины устанавливают дополнительные экраны, которые могут повысить защищенность БМП-3.

Отмечается, что ВФУ эксплуатируют бронетехнику, разработанную в 1960-х и 1970-х годах. В частности, Украине передали варианты американских бронетранспортеров M113, британские FV103 Spartan и югославские M-80A.

Базовая версия БМП-3 получила алюминиевую броню, которая обеспечивает защиту лобовой части от снарядов пушек калибра 30 миллиметров. В арсенал машины входит пушка-пусковая установка 2А70, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и пулеметы.

Ранее на форуме «Армия-2022» показали боевую машину пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Модуль оснащен пушкой калибра 57 миллиметров и ракетными комплексами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2А72
M113 БТР
БМП-3
Эпоха БМ
Похожие новости
01.08.2022
Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину
30.05.2022
«Басурманин» спешит на помощь
16.11.2021
Кленовая армия
06.01.2020
БМП с юга Кореи
18.08.2017
Время терминатора
11.11.2015
Литва может приобрести бронетранспортеры Stryker вместо Boxer
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 05:08
  • 9
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 31.08 04:46
  • 30760
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 20:21
  • 9
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 30.08 18:13
  • 3
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»