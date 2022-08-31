У ВСУ нет машины, сравнимой с российской БМП-3

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Отечественные боевые машины пехоты третьего поколения превосходят всю находящихся на вооружении ВСУ гусеничную технику, служащую для доставки пехоты. Об этом сообщает "РГ:русское оружие"

В ходе специальной военной операции БМП-3 продемонстрировали высокую огневую мощь, точность прицельных комплексов, отличные скоростные и маневренные характеристики.

Судя по появившимся в Сети материалам, в настоящее время на эту технику устанавливают дополнительные бронеэкраны и противокумулятивные решетки, которые, как ожидается, значительно усилят имеющиеся характеристики защиты.

Нацистские формирования эксплуатируют образцы, разработанные еще в 60-е и 70-е годы или их клоны, выпускавшиеся по лицензии в странах бывшего Варшавского договора.

Привезенные западные бронетранспортеры, являются, в основном, различными вариантами американских М113. Есть также три десятка с половиной устаревших британских FV103 Spartan. Из Словении прибыло такое же количество бывших югославских М-80А.

Поставки более современных БМП и БТР даже не обсуждаются, так как очень дорого стоят, и, к тому же, западные спонсоры киевского режима опасаются, что такие "подарки" в ходе боев очень быстро будут уничтожены или станут трофеями воинов-освободителей. Известно, что такие провалы не лучшим образом сказываются на продажах оружия иностранным покупателям.

Что же касается, БМП-3 то они постоянно совершенствуются. Можно вспомнить недавно показанный на восьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший образец боевой машины пехоты Б-19. На ней установлен необитаемый модуль "Эпоха" с 57-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также управляемыми ракетами двух типов - "Корнет" и "Булат".

Еще раньше можно было увидеть облегченную версию с боевым отделением "Бережок", вооруженным 30-мм орудием, пулеметом, батареей ПТУР и автоматическим гранатометом.

Также на базе "тройки" выпущен ПРМ-5, а в рамках опытно-конструкторской работы "Глыба-Г" разрабатывается бронированный разведчик.

Алексей Моисеев